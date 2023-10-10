Após madrugada de tiros, adolescente de 15 anos é morto em Itararé

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Um homem de 62 anos foi preso Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (16), suspeito de aliciar e assediar uma menina de 11 anos. Segundo o relato da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), o vizinho teria chamado a criança para perto de sua casa, tocado em seu ombro e proferido frases impróprias. Os nomes do indivíduo e do bairro não estão sendo divulgados para não expor a menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
A menina afirmou que o homem já havia feito convites anteriores para que ela entrasse na residência dele. O suspeito foi detido em frente à sua casa e conduzido à Delegacia Regional de Colatina. O Conselho Tutelar foi notificado, mas não pôde comparecer ao local no momento da ocorrência.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um motoboy de 27 anos ficou ferido após colidir com um carro na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da batida. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o laudo do acidente ainda não foi concluído. No entanto, entre os fatores que podem ter contribuído para a batida estão o trânsito em corredor por parte do motociclista e a mudança de faixa do carro sem o uso da seta. A corporação informou que o condutor do automóvel não havia sido identificado até a publicação desta matéria.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, a irmã da vítima informou que o jovem trabalhava no momento do acidente, realizando entregas para uma pizzaria. Ele segue internado no Hospital Rio Doce, em estado estável, e aguarda a realização de uma cirurgia ortopédica.
Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (16), durante um velório na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de envolvimento em um assalto a um taxista, ocorrido em fevereiro, no município de Pedro Canário.
O nome do suspeito não foi divulgado. A polícia informou que ele foi identificado durante as investigações e reconhecido pela vítima. Um aparelho celular levado no crime já havia sido recuperado pelos policiais.
Ainda em Pinheiros, outra ação resultou na prisão de um homem de 29 anos, que estava foragido do Centro de Ressocialização de Linhares (CRL) desde 2024. Os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecem à disposição da Justiça.
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17), no cruzamento das avenidas Etelvina Vivácqua e Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.
A gravação mostra o semáforo aberto para o carro, que seguia pela Avenida Aristides Campos, enquanto a motocicleta — ocupada por um casal — avança o sinal vermelho e colide com o veículo. Com o impacto, o piloto e a passageira da moto foram arremessados ao chão. Após a batida, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a fachada de um comércio.
O condutor do carro relatou à Polícia Militar (PM) que ficou sem reação após a colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os dois condutores e a passageira da motocicleta, encaminhando as vítimas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito. Segundo a PM, a motocicleta foi removida, e o carro foi apreendido por estar com o licenciamento vencido. As vítimas permaneciam em observação no hospital até a publicação desta matéria.
Um casal foi detido e cinco armas de fogo, além de drogas, foram apreendidas por militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar durante uma ação no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (16).
Segundo a PM, equipes da Força Tática receberam informações do Serviço de Inteligência da unidade de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo e iria receber armamentos em frente à própria residência. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e abordaram um casal suspeito.
Com eles, foram apreendidos:
Uma colisão envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.
De acordo com as imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta, um dos veículos ficou com a traseira danificada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão e nem sobre feridos.
Inicialmente, um dos carros chegou a ficar parado na pista central, causando interdição. No entanto, o veículo já foi retirado da via e colocado na calçada, liberando o tráfego no local.
A Guarda Municipal de Vitória foi procurada e, assim que houver mais detalhes, o texto será atualizado.
Um carro invadiu um imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo sai da pista e atinge a porta de vidro do local. Após isso, o carro bateu em uma coluna da estrutura. (Veja acima)
Segundo a Polícia Militar, o homem que conduzia o veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter apresentado sinais visíveis de embriaguez. Ele ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e que não possui mais detalhes sobre a possível autuação do condutor.
Os radares instalados na Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080), no sentido Alto Lage e Itacibá, em Cariacica, vão começar a operar nos próximos dias.
De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que entrem em funcionamento em cerca de duas semanas, mas o início da operação ainda depende de liberações de órgãos reguladores, como o Inmetro.
O departamento esclareceu que o ponto é considerado crítico e registra grande fluxo de veículos, com motoristas trafegando em alta velocidade, principalmente no sentido de descida. Segundo o órgão, a instalação de quebra-molas não é indicada para o local, e por isso a alternativa adotada foi o uso de equipamentos eletrônicos para controle de velocidade.
A velocidade máxima permitida no trecho será de 40 km/h. O DER-ES orienta que os motoristas respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.
Um ônibus do Sistema Transcol ficou preso após afundar com as rodas em um trecho em obras na Rua Violeta, no bairro Feu Rosa, na Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo a GVbus, o veículo trafegava pela via quando o pavimento afundou ao passar pelo local. O ônibus foi retirado pouco depois. "Como não estava em operação, não havia passageiros no coletivo. Também não houve feridos nem registro de avarias, uma vez que o ônibus trafegava em velocidade reduzida", informou a GVbus.
Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a obra é de responsabilidade da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A Cesan, por sua vez, também foi questionada. Quando houver retorno, o texto será atualizado.
Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.
A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.
Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.
Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.
Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.
Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.
Jovem baleado e preso
Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.
Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.
Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.
A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
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