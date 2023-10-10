Produtor rural é multado por desmatar área para abrir estrada em Iúna

Polícia Militar Ambiental descobre desmatamento Iúna Crédito: Polícia Militar Ambiental

Um produtor rural foi multado em R$ 8.047,08 e terá que responder criminalmente por desmatar uma área de aproximadamente 7.206 metros quadrados para abertura de estrada rural em Perdição, no interior de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental constatou o crime na tarde de segunda-feira (9). Toda a área mensurada foi embargada.

A PM Ambiental disse que o fragmento florestal está em área de reserva legal da propriedade, classificada como estágio médio de regeneração do Bioma da Mata Atlântica. Com uso de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, fotointerpretação de imagens aeroespaciais históricas do local e informações levantadas durante a fiscalização, foi possível mensurar os danos causados à flora nativa.