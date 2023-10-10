A região de Itararé, em Vitória, vive momentos de tensão desde a madrugada desta terça-feira (10). Nas primeiras horas do dia, moradores acordaram com rajadas de tiros. Já no início da tarde, um adolescente de 15 anos foi assassinado. Diante do cenário de insegurança da população, a Secretaria de Estado de Segurança Pública anunciou no começo da noite uma força-tarefa, com reforço no patrulhamento na região dos bairros da Penha, Itararé e adjacências.
Ainda não se sabe a motivação do crime, nem mesmo se o tiroteio da madrugada ou se há relação entre os casos. Durante esta terça-feira, circulou em redes sociais ameaças trocadas entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PCV), com sede no bairro da Penha, e o Terceiro Comando Puro (TCP).
A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) sobre as providências a serem tomadas em relação a esses acontecimentos e se há uma investigação para saber se há relação no homicídio do adolescente com o tiroteio na madrugada. A pasta informou que as forças de segurança realizam reforço de patrulhamento em resposta às últimas ocorrências.
Para o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirmou que cerca de 100 militares reforçarão o patrulhamento na região onde ocorrem os confrontos e que a força-tarefa permanecerá atuando enquanto a situação não for normalizada.
Em relação a ocorrência no Bairro da Penha, se trata do carro de um policial militar da reserva foi incendiado por duas pessoas que passaram em uma moto também nesta terça-feira. Não se sabe se a motivação, informou a Polícia Militar.
Tiros registrados em áudio
Após tiroteios, morte e medo, segurança será reforçada na região de Itararé
A rajada de tiros disparada contra o adolescente de 15 anos morto em Itararé, em Vitória, foi registrada em áudios que circulam pelas redes sociais. Os tiros ocorreram quando o jovem já estava no chão, mas os criminosos atiraram três vezes seguidas contra o menor de idade. Logo depois, uma série ininterrupta com 11 disparos é escutada.
Em vídeo que também é compartilhado, é possível ver que no momento do crime uma pessoa tenta impedir a ação segurando um dos suspeitos, mas não consegue detê-lo. O jovem morreu em um beco na região na manhã desta terça-feira (10) e não teve a identidade revelada.
A Polícia Militar informou que não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A perícia foi realizada, mas nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Noite de terror
O assassinato aconteceu horas depois de outra sequência intensa de tiros na localidade. Por volta das 2h30 da madrugada moradores do bairro acordaram com rajadas de armas automáticas.
O tiroteio é tão intenso que não é impossível contabilizar quantos tiros foram ouvidos em um vídeo gravado por um morador.
Em nota, a Polícia Militar disse que "registrou a ocorrência de disparos de arma de fogo na região de Itararé, em Vitória. O patrulhamento foi intensificado e buscas foram realizadas, mas não houve nenhum suspeito detido, assim como também não houve registro de feridos no local".