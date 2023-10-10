A região de Itararé, em Vitória , vive momentos de tensão desde a madrugada desta terça-feira (10). Nas primeiras horas do dia, moradores acordaram com rajadas de tiros . Já no início da tarde, um adolescente de 15 anos foi assassinado . Diante do cenário de insegurança da população, a Secretaria de Estado de Segurança Pública anunciou no começo da noite uma força-tarefa, com reforço no patrulhamento na região dos bairros da Penha, Itararé e adjacências.

Ainda não se sabe a motivação do crime, nem mesmo se o tiroteio da madrugada ou se há relação entre os casos. Durante esta terça-feira, circulou em redes sociais ameaças trocadas entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PCV), com sede no bairro da Penha, e o Terceiro Comando Puro (TCP).

A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) sobre as providências a serem tomadas em relação a esses acontecimentos e se há uma investigação para saber se há relação no homicídio do adolescente com o tiroteio na madrugada. A pasta informou que as forças de segurança realizam reforço de patrulhamento em resposta às últimas ocorrências.

Para o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirmou que cerca de 100 militares reforçarão o patrulhamento na região onde ocorrem os confrontos e que a força-tarefa permanecerá atuando enquanto a situação não for normalizada.

Em relação a ocorrência no Bairro da Penha, se trata do carro de um policial militar da reserva foi incendiado por duas pessoas que passaram em uma moto também nesta terça-feira. Não se sabe se a motivação, informou a Polícia Militar.

Tiros registrados em áudio

Your browser does not support the audio element. Após tiroteios, morte e medo, segurança será reforçada na região de Itararé

A rajada de tiros disparada contra o adolescente de 15 anos morto em Itararé, em Vitória, foi registrada em áudios que circulam pelas redes sociais. Os tiros ocorreram quando o jovem já estava no chão, mas os criminosos atiraram três vezes seguidas contra o menor de idade. Logo depois, uma série ininterrupta com 11 disparos é escutada.

Em vídeo que também é compartilhado, é possível ver que no momento do crime uma pessoa tenta impedir a ação segurando um dos suspeitos, mas não consegue detê-lo. O jovem morreu em um beco na região na manhã desta terça-feira (10) e não teve a identidade revelada.

Polícia Militar informou que não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A perícia foi realizada, mas nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Noite de terror

O assassinato aconteceu horas depois de outra sequência intensa de tiros na localidade. Por volta das 2h30 da madrugada moradores do bairro acordaram com rajadas de armas automáticas.

O tiroteio é tão intenso que não é impossível contabilizar quantos tiros foram ouvidos em um vídeo gravado por um morador.