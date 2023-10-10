Homem morre após tentar assaltar esposa de policial na Praia da Costa

Corpo ficou no meio da rua Lúcio Bacelar, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem ainda sem identificação foi morto a tiros por um policial civil de São Paulo na tarde desta terça-feira (10), na Praia da Costa, em Vila Velha . O fato ocorreu na rua Lúcio Bacelar, por volta das 14h. Para a Polícia Militar, a vítima afirmou que estava dirigindo, com a esposa ao lado, quando um indivíduo tentou roubar o aparelho celular da mulher.

Em seguida, conforme destacou a corporação, o policial deu voz de prisão, mas o homem não se rendeu e insistiu na tentativa de roubo. Neste momento o tiro foi disparado. "Segundo testemunhas, ele estava sob efeito de entorpecentes e já teria sido visto tentando cometer outros roubos na região", destacou a PM, em nota.

Paulo Dutra é administrador de uma igreja que fica em frente ao local da ocorrência e presenciou o que houve. De acordo com ele, "o policial pediu por muitas vezes para que o homem se afastasse, mas não conseguiu e atirou uma vez. A família toda ficou muito assustada", contou.

O policial estava com a esposa, os dois filhos e a sogra dentro do veículo. Ele não informou o que está fazendo no Espírito Santo.

A Polícia Civil informou que o caso está com a Delegacia Regional de Vila Velha e está em andamento. A corporação contou ainda que após a investigação que terá informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.