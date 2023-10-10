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Em Vila Velha

Homem morre após tentar assaltar esposa de policial na Praia da Costa

O suspeito teria abordado o carro onde estava o casal e, mesmo após receber voz de prisão, insistiu no roubo; caso ocorreu por volta das 14h desta terça (10)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 out 2023 às 16:04

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 16:04

Corpo ficou no meio da rua Lúcio Bacelar, na Praia da Costa, em Vila Velha
Corpo ficou no meio da rua Lúcio Bacelar, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem ainda sem identificação foi morto a tiros por um policial civil de São Paulo na tarde desta terça-feira (10), na Praia da Costa, em Vila Velha. O fato ocorreu na rua Lúcio Bacelar, por volta das 14h. Para a Polícia Militar, a vítima afirmou que estava dirigindo, com a esposa ao lado, quando um indivíduo tentou roubar o aparelho celular da mulher.
Em seguida, conforme destacou a corporação, o policial deu voz de prisão, mas o homem não se rendeu e insistiu na tentativa de roubo. Neste momento o tiro foi disparado. "Segundo testemunhas, ele estava sob efeito de entorpecentes e já teria sido visto tentando cometer outros roubos na região", destacou a PM, em nota.
Paulo Dutra é administrador de uma igreja que fica em frente ao local da ocorrência e presenciou o que houve. De acordo com ele, "o policial pediu por muitas vezes para que o homem se afastasse, mas não conseguiu e atirou uma vez. A família toda ficou muito assustada", contou.
O policial estava com a esposa, os dois filhos e a sogra dentro do veículo. Ele não informou o que está fazendo no Espírito Santo.
A Polícia Civil informou que o caso está com a Delegacia Regional de Vila Velha e está em andamento. A corporação contou ainda que após a investigação que terá informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações do g1ES

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