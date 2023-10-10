Carro de policial militar é incendiado no Bairro da Penha, em Vitória. Crédito: Leitor A Gazeta

O carro de um policial militar da reserva foi incendiado por duas pessoas que passaram em uma moto no Bairro da Penha, em Vitória , na manhã desta terça-feira (10). Ainda não se sabe se a motivação, informou a Polícia Militar.

As chamas no veículo foram apagadas pelos próprios moradores da região, e conforme o Corpo de Bombeiros, não houve perícia no local. Alguns passageiros que utilizam ônibus que passam pelo local informaram que há linhas que não estão circulando pela região, como a 074 - que faz o trajeto São Cristóvão e Bairro da Penha.

Em nota, a Ceturb informou que por motivo de segurança, as linhas que atendem os bairros Itararé, Consolação, São Benedito e Bairro da Penha não estão atendendo a parte alta dos bairros. A Companhia explicou que quando a situação for normalizada, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos.