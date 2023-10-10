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Na Capital

Carro de policial militar é incendiado no Bairro da Penha em Vitória

O fogo foi apagado pelos próprios moradores e ação do Corpo de Bombeiros não foi necessária, segundo a própria corporação

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 15:51

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 out 2023 às 15:51
Carro de policial militar é incendiado no Bairro da Penha, em Vitória.
Carro de policial militar é incendiado no Bairro da Penha, em Vitória. Crédito: Leitor A Gazeta
O carro de um policial militar da reserva foi incendiado por duas pessoas que passaram em uma moto no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Ainda não se sabe se a motivação, informou a Polícia Militar. 
As chamas no veículo foram apagadas pelos próprios moradores da região, e conforme o Corpo de Bombeiros, não houve perícia no local. Alguns passageiros que utilizam ônibus que passam pelo local informaram que há linhas que não estão circulando pela região, como a 074 - que faz o trajeto São Cristóvão e Bairro da Penha.
Em nota, a Ceturb informou que por motivo de segurança, as linhas que atendem os bairros Itararé, Consolação, São Benedito e Bairro da Penha não estão atendendo a parte alta dos bairros. A Companhia explicou que quando a situação for normalizada, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVbus) também foi demandado, mas até o momento não houve resposta. O espaço segue aberto. 

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