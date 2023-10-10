Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Rio Novo do Sul

O condutor da moto, que não teve nome e idade divulgados, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e morreu no local. Segundo a PRF, no mesmo trecho do acidente, pouco tempo depois, outro caminhão bateu na traseira do veículo que colidiu com a moto. Houve interdição total da rodovia das 23h55 às 3h, quando a pista foi liberada.