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Capotamento em Cariacica

Motorista se ajoelha e reza por sair vivo de acidente no ES: 'Livramento'

Zenilton  Duarte de Jesus capotou com carro ao tentar desviar de um veículo e bater no meio-fio da Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, por volta de 7h desta terça-feira (10)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 out 2023 às 12:26

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 12:26

O operador de máquinas Zenilton Duarte de Jesus, de 29 anos, passou por um susto na manhã desta terça-feira (10) ao sofrer um acidente na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), em Cariacica. O carro dirigindo por ele ficou capotado após ele tentar desviar de um veículo e bater no meio-fio, enquanto o motorista resolveu ajoelhar e rezar pelo que classificou como "livramento". Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o homem disse que não sofreu nenhuma lesão em decorrência do acidente.
Quem passou pela rodovia federal, na altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, registrou em imagens o carro capotado. Em um dos vídeos, Zenilton, que está vestido de amarelo e com um boné, aparece ajoelhado e com os braços abertos, ao lado do carro.
Homem se ajoelhou após acidente em Cariacica
Homem se ajoelhou após acidente em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
"Agradeço a Deus, porque não aconteceu nada. Foi um livramento. Estou inteiro e vivo, não tenho nenhum arranhão. Foi um susto danado, enorme, por isso eu ajoelhei e agradeci"
Zenilton Duarte de Jesus - Operador de máquinas
Procurada pela reportagem, a Eco101, que administra a via, informou que a ocorrência foi registrada às 7h23 desta terça-feira (10) e envolveu apenas um veículo. A concessionária acionou ambulância, guincho e uma viatura de inspeção para atendimento da ocorrência.
Zenilton dirigia o carro que capotou em Cariacica
Zenilton dirigia o carro que capotou em Cariacica Crédito: Oliveira Alves
Zenilton contou que mora na Serra e estava indo para Viana, onde trabalha como operador de máquinas. A madrugada de chuva na Grande Vitória deixou a pista molhada. Durante o trajeto, o motorista percebeu que o carro da frente havia freado de forma brusca. Para evitar uma batida, ele tentou desviar, mas acabou batendo no meio-fio e chegou a atingir uma espécie de grade que fica no canteiro central.
"Estava chovendo e a pista estava molhada. Eu estava dirigindo, mas estava devagar, normal. Mas de repente, o carro da frente parou de uma vez. Para não bater, eu desviei, bati no meio fio e o carro capotou", afirmou o motorista.
O carro, que é de Zenilton, ficou batido e foi removido do local. O trabalhador relatou que está bem e não apresenta ferimentos.

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