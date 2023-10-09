Homem morre e mulher fica ferida após carro capotar em Rio Novo do Sul

O motorista perdeu o controle da direção do veículo em região de descida e capotou em uma ribanceira, em meio a uma plantação de café na localidade de Virgínia Velha. No local, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já tinha atestado a morte do motorista e prestava socorro a uma passageira. Os nome das vítimas não foram divulgados.