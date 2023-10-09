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Caiu em buraco

Jovem morre afogado ao mergulhar com namorada em rio de Jerônimo Monteiro

Isac de Oliveira Nascimento caiu em um buraco de quase quatro metros ao se aproximar de uma cachoeira no local, na tarde de domingo (7)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 out 2023 às 11:33

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 11:33

Jovem morre após cair em buraco em rio de Jerônimo Monteiro
Jovem morre após cair em buraco em rio de Jerônimo Monteiro Crédito: Polícia Militar
Um jovem de 22 anos morreu afogado enquanto se banhava com a namorada, de 19 anos, no Rio Norte, em Santa Joana, Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Isac de Oliveira Nascimento caiu em um buraco de quase quatro metros ao se aproximar de uma cachoeira no local, na tarde de domingo (7).
Segundo informações da Polícia Militar, o local do afogamento é popularmente conhecido como 'prainha'. Populares, por volta de 13h, que um grupo de pessoas foram se banhar no Rio Norte, local bem frequentado por banhistas. O casal entrou no rio e, ao se aproximar de uma pequena cachoeira, caiu em um buraco. A jovem foi resgatada por outros banhistas, mas o namorado dela não foi encontrado naquele momento.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a jovem para um pronto-socorro de Jerônimo Monteiro. Ela recebeu alta e passa bem. 
Após várias tentativas o Corpo de Bombeiros, os militares localizaram Isac de Oliveira Nascimento já sem vida. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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