Jovem morre afogado ao mergulhar com namorada em rio de Jerônimo Monteiro

Um jovem de 22 anos morreu afogado enquanto se banhava com a namorada, de 19 anos, no Rio Norte, em Santa Joana, Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Isac de Oliveira Nascimento caiu em um buraco de quase quatro metros ao se aproximar de uma cachoeira no local, na tarde de domingo (7).
Segundo informações da Polícia Militar, o local do afogamento é popularmente conhecido como 'prainha'. Populares, por volta de 13h, que um grupo de pessoas foram se banhar no Rio Norte, local bem frequentado por banhistas. O casal entrou no rio e, ao se aproximar de uma pequena cachoeira, caiu em um buraco. A jovem foi resgatada por outros banhistas, mas o namorado dela não foi encontrado naquele momento.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a jovem para um pronto-socorro de Jerônimo Monteiro. Ela recebeu alta e passa bem.
Após várias tentativas o Corpo de Bombeiros, os militares localizaram Isac de Oliveira Nascimento já sem vida. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.