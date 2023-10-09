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Bairro Santos Dumont

Guerra do tráfico: mulher e motoboy são baleados em ataque em Vitória

Suspeitos armados chegaram em um carro disparando diversas vezes; eles foram perseguidos pela polícia, mas conseguiram fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 13:20

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 13:20

Uma mulher de 40 anos e um motoboy foram baleados durante um ataque de traficantes no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de domingo (8). A Polícia Militar chegou a perseguir os criminosos até a região de Tabuazeiro, também na Capital, mas eles conseguiram escapar. 
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, tudo aconteceu por volta das 19h. Testemunhas contaram que um churrasco acontecia no bairro, em frente a uma distribuidora, quando suspeitos chegaram em um carro. 
Armados, eles desceram já abrindo fogo. Só para ter uma ideia, no local foram encontradas 39 cápsulas de fuzil e mais de 50 cápsulas de pistola. Uma mulher de 40 anos, que estava no churrasco, foi baleada. Um motoboy, morador do bairro, estava saindo para trabalhar e também foi atingido. 
Os dois foram socorridos para um hospital da região. Eles precisaram passar por cirurgia e seguem internados. No local ficaram as marcas do ataque: só na parede da distribuidora ficaram seis buracos de tiros. Os projéteis também atingiram o portão de uma casa e uma lixeira. 

Perseguição

A polícia chegou a perseguir o carro dos criminosos até a região de Tabuazeiro, mas eles abandonaram o veículo e conseguiram fugir para o Morro do Macaco. Os suspeitos deixaram para trás uma pistola de calibre 9mm de Israel, que foi apreendida. 
Polícia Civil reforçou que ninguém foi preso e que o caso segue sendo investigado. Quem tiver qualquer informação sobre os atiradores pode ajudar com denúncias anônimas pelo telefone 181. 

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