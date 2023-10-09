-Traficantes do Espírito Santo estão buscando granadas com facções do Rio

A primeira granada foi encontrada no domingo (foto à esquerda); menos de 24 horas depois, uma segunda acabou localizada durante uma ação policial Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (09), o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deu mais detalhes sobre a disputa pelo tráfico de drogas da região. Os confrontos, segundo ele, atualmente ocorrem entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

"O que a gente quer salientar são duas coisas: primeiro, as guerras entre as facções. Segundo, o uso sistemático, neste momento, que a gente tem detectado, da granada. A granada é um instrumento utilizado principalmente onde há disputa territorial entre facções, e para o enfrentamento das forças de segurança. Nós temos informações que [as granadas] estão vindo do Rio de Janeiro", destacou.

Segundo a Polícia Militar, a primeira granada foi apreendida no domingo (8), por volta das 20h, no momento em que criminosos tentaram lançar contra militares , sem sucesso. O Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou a detonação.

"Elas têm um corpo metálico e esferas que, ao serem detonadas, disparam aquela fragmentação. Têm um alto poder lesivo. Inclusive, se for jogada em um grupo de pessoas, pode ceifar a vida delas" Douglas Caus - Comandante-geral da PM

O outro artefato foi encontrado nesta segunda (09), ainda pela manhã, sob o poder de Ezequiel dos Santos Silva, vulgo "Batutinha". Preso logo após a ação, ele é considerado pela PM como a liderança do PCV na região.

Ezequiel dos Santos Silva, vulgo "Batutinha" Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Além da granada, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com seletor de rajada, munições, carregadores, toucas ninjas e materiais para o embalo de entorpecentes.

Procurados

Durante a coletiva, o comandante-geral também divulgou o nome de alguns foragidos da Justiça que atuam no entorno do Morro da Boa Vista. Todos possuem mandados de prisão em aberto. São eles:

Gabriel Conte Moraes;

Matheus Machado Pacheco;

Joelson Vargas Simões;

Diekson Marcilio dos Santos;

Anderson de Araujo Gomes, o "Shrek".

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.