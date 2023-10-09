Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alto poder de destruição

Traficantes do Espírito Santo estão buscando granadas com facções do Rio

No domingo (8) e nesta segunda (9) dois artefatos foram encontrados no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Isso ocorre, segundo a PM, devido à disputa pelo tráfico de drogas da região

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 20:58
Granadas foram encontradas no dia 8 de outubro (foto à esquerda) e no dia 9 (direita), menos de 24 horas depois
A primeira granada foi encontrada no domingo (foto à esquerda); menos de 24 horas depois, uma segunda acabou localizada durante uma ação policial Crédito: Reprodução | Polícia Militar
A tensão na região do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, aumentou após criminosos serem flagrados com ao menos duas granadas nos últimos dias. A suspeita, de acordo com a Polícia Militar, é que esses artefatos estejam sendo adquiridos com bandidos do Rio de Janeiro.
Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (09), o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deu mais detalhes sobre a disputa pelo tráfico de drogas da região. Os confrontos, segundo ele, atualmente ocorrem entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). 
"O que a gente quer salientar são duas coisas: primeiro, as guerras entre as facções. Segundo, o uso sistemático, neste momento, que a gente tem detectado, da granada. A granada é um instrumento utilizado principalmente onde há disputa territorial entre facções, e para o enfrentamento das forças de segurança. Nós temos informações que [as granadas] estão vindo do Rio de Janeiro", destacou.
Segundo a Polícia Militar, a primeira granada foi apreendida no domingo (8), por volta das 20h, no momento em que criminosos tentaram lançar contra militares, sem sucesso. O Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou a detonação. 
"Elas têm um corpo metálico e esferas que, ao serem detonadas, disparam aquela fragmentação. Têm um alto poder lesivo. Inclusive, se for jogada em um grupo de pessoas, pode ceifar a vida delas"
Douglas Caus - Comandante-geral da PM
O outro artefato foi encontrado nesta segunda (09), ainda pela manhã, sob o poder de Ezequiel dos Santos Silva, vulgo "Batutinha". Preso logo após a ação, ele é considerado pela PM como a liderança do PCV na região. 
Ezequiel dos Santos Silva, vulgo
Ezequiel dos Santos Silva, vulgo "Batutinha" Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Além da granada, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com seletor de rajada, munições, carregadores, toucas ninjas e materiais para o embalo de entorpecentes. 

Procurados

Durante a coletiva, o comandante-geral também divulgou o nome de alguns foragidos da Justiça que atuam no entorno do Morro da Boa Vista. Todos possuem mandados de prisão em aberto. São eles: 
  • Gabriel Conte Moraes;
  • Matheus Machado Pacheco;
  • Joelson Vargas Simões;
  • Diekson Marcilio dos Santos;
  • Anderson de Araujo Gomes, o "Shrek". 
Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
-Traficantes do Espírito Santo estão buscando granadas com facções do Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Discussão entre casal e ex-esposa de PM em Cariacica teria começado por causa de um ar-condicionado.
Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica
Imagem de destaque
8 livros para aproveitar o feriado de Tiradentes
Imagem de destaque
Conheça as plantas consideradas tóxicas para cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados