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Veículo da prefeitura

Homens furtam moto em MG para ir a boate de strip-tease em Baixo Guandu

Condutor da moto confessou à PM que bebeu na boate oito latões de cerveja; ele também não possuía CNH
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 17:39

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 17:39

Moto foi furtada por dupla em MG para curtir noite em clube em Baixo Guandu, no ES
Moto foi furtada por dupla em MG para curtir noite em clube em Baixo Guandu, no ES Crédito: Divulgação | Polícia Militar de Minas Gerais
Dois homens foram detidos durante um patrulhamento da Polícia Militar na BR 474 em Conceição do Capim, distrito de Aimorés, em Minas Gerais, no último domingo (15), após furtarem uma moto da prefeitura da cidade mineira de Santa Rita do Itueto.
De acordo com o g1 Vales de Minas Gerais, a dupla confessou aos policiais que furtou a motocicleta para curtir a noite em uma boate de strip-tease, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. As identidades dos indivíduos não foram reveladas. 
Os militares, durante patrulhamento na rodovia, se depararam com os dois homens em uma moto, em alta velocidade. Os indivíduos fugiram da abordagem, quase bateram na viatura policial, e seguiram na BR 474, no sentido do distrito de Conceição do Capim. Antes de serem abordados pela polícia, os dois jogaram no chão dois latões de cerveja vazios.
Em uma consulta ao sistema, os policiais verificaram que a moto pertencia à prefeitura de Santa Rita do Itueto.  O condutor da moto confessou que bebeu na boate de strip em Baixo Guandu oito latões de cerveja. Foi feito o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez. 
Segundo a PM, o piloto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor da moto recebeu voz de prisão pelos crimes de furto, embriaguez ao volante e por dirigir sem permissão, gerando perigo de dano.
O outro ocupante da moto também foi preso, por furto. Os dois foram encaminhados à delegacia de Aimorés (MG), juntamente com a moto recuperada.
Com informações do g1 Vales de Minas Gerais.

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