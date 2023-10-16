Homens furtam moto em MG para ir a boate de strip-tease em Baixo Guandu

Moto foi furtada por dupla em MG para curtir noite em clube em Baixo Guandu, no ES Crédito: Divulgação | Polícia Militar de Minas Gerais

Dois homens foram detidos durante um patrulhamento da Polícia Militar na BR 474 em Conceição do Capim, distrito de Aimorés, em Minas Gerais , no último domingo (15), após furtarem uma moto da prefeitura da cidade mineira de Santa Rita do Itueto.

g1 Vales de Minas Gerais, a dupla confessou aos policiais que furtou a motocicleta para curtir a noite em uma boate de strip-tease, em De acordo com o, a dupla confessou aos policiais que furtou a motocicleta para curtir a noite em uma boate de strip-tease, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. As identidades dos indivíduos não foram reveladas.

Os militares, durante patrulhamento na rodovia, se depararam com os dois homens em uma moto, em alta velocidade. Os indivíduos fugiram da abordagem, quase bateram na viatura policial, e seguiram na BR 474, no sentido do distrito de Conceição do Capim. Antes de serem abordados pela polícia, os dois jogaram no chão dois latões de cerveja vazios.

Em uma consulta ao sistema, os policiais verificaram que a moto pertencia à prefeitura de Santa Rita do Itueto. O condutor da moto confessou que bebeu na boate de strip em Baixo Guandu oito latões de cerveja. Foi feito o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez.

Segundo a PM, o piloto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor da moto recebeu voz de prisão pelos crimes de furto, embriaguez ao volante e por dirigir sem permissão, gerando perigo de dano.

O outro ocupante da moto também foi preso, por furto. Os dois foram encaminhados à delegacia de Aimorés (MG), juntamente com a moto recuperada.