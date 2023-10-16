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Motorista perde controle e carro atinge porta de loja em Cachoeiro; vídeo

O acidente foi registrado na noite de sábado (14) e flagrado pelas câmeras de segurança de um comércio local. Após o dano, o motorista fugiu do local

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 15:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2023 às 15:09
O motorista de um carro perdeu o controle e bateu contra a porta de uma loja no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi registrado na noite de sábado (14) e flagrado pelas câmeras de segurança de um comércio local. Após o dano, o motorista fugiu do local.
O acidente foi em frente à Praça Jerônimo Monteiro. Nas imagens, dois homens percebem que o veículo vem desgovernado e correm. O carro atinge a porta de aço do comércio, deixando o estabelecimento aberto, dá ré e foge.
O caso foi registrado pela Guarda Civil Municipal, que foi ao local e ficou aguardando a chegada de algum responsável pelo estabelecimento para que não ficasse desprotegido e os proprietários pudessem providenciar algum tipo de segurança própria.
Com a chegada da gerente, a vítima foi orientada a procurar o responsável pelo setor de videomonitoramento da prefeitura, caso necessite de alguma imagem do ocorrido.
Sobre o fato, a Polícia Civil foi procurada pela reportagem. A corporação disse que não localizou a ocorrência informada.

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