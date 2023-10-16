Homem encapuzado se esconde e atira quatro vezes em moradora, em Linhares

Segundo a PM, ao chegar ao bairro Jocafé, os militares encontraram a mulher sentada em via pública com quatro perfurações por arma de fogo. Ela estava lúcida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para o Hospital Rio Doce. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. O suspeito fugiu logo após o crime e não foi localizado.