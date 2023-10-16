Motociclista morre após bater de frente com carro em rodovia de Colatina

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro envolvido, um Fiat Uno branco, disse aos militares que seguia na estrada quando, a motocicleta conduzida por Magno, uma Honda XRE branca, vinha no sentido contrário, momento em que a vítima perdeu o controle, invadindo a contramão e batendo de frente com o carro. A colisão aconteceu em uma curva.