Número de acidentes e mortes têm queda nas BRs do ES no feriadão do dia 12

Polícia Rodoviária Federal divulgou balanço das ações realizadas nas BRs do Estado durante o feriado de Tiradentes Crédito: Divulgação | PRF

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida foi marcado pela no número de acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Os dados, contabilizados e divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, os números de acidentes, feridos e mortos durante os dias 12, 13, 14 e 15 de outubro foram inferiores aos demais feriadões de 2023.

No total, 29 pessoas ficaram feridas e uma veio a óbito em 24 acidentes neste período de quatro dias. Segundo a Polícia Rodoviária, no feriado de 7 de setembro deste ano, que teve como recesso um período semelhante ao deste último feriadão, seis vítimas fatais, 40 feridos e 25 acidentes foram registrados. Em comparação ao último feriado do Dia da Independência, houve uma queda de 83% no número de mortes neste feriado de Nossa Senhora de Aparecida. A queda também foi registrada no número de feridos e acidentes, sendo 28% e 4%, respectivamente.

Além dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou outras infrações cometidas por motoristas nas rodovias neste feriado. Segundo o levantamento, 694 veículos com excesso de velocidade e 192 realizando ultrapassagens proibidas foram flagrados por radares da Polícia Rodoviária. Em relação ao consumo de álcool, 666 motoristas realizaram o teste do bafômetro e 24 foram notificados por embriaguez.