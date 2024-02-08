BR 101: carreta que derrubou passarela em Linhares também atingiu fios em Ibiraçu

Em registros recebidos pela produção da TV Gazeta, é possível observar uma longa fila de veículos próximo à estátua do Grande Buda, ponto de referência para quem passa pelo trecho. Mapas e aplicativos que monitoram o trânsito informam que a lentidão é registrada exclusivamente no sentido norte do Espírito Santo, para os motoristas que vão no sentido Linhares ou Colatina, por exemplo. O fluxo segue normal no sentido contrário.

Fluxo lento passa pelo Buda Gigante, em Ibiraçu, nesta quinta-feira (8) Crédito: Telespectador | TV Gazeta

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal no Estado, a lentidão foi causada por uma queda de fios de alta tensão. Como consequência, o fluxo dos veículos precisou ser desviado. Não há lentidão após o Centro de Ibiraçu.

Queda de passarela em Linhares

A alça de uma das duas retroescavadeiras (tratores equipados) que estavam sendo transportadas por uma carreta atingiu a passarela no km 149 da BR 101, na região central de Linhares, na noite desta quarta-feira (7), por volta das 21h. Com o impacto da batida, a estrutura foi ao chão.

A rodovia chegou a ficar totalmente interditada, mas, segundo a Eco101, a via marginal para quem segue no sentido Vitória foi liberada por volta das 7h desta quinta-feira (8). Além disso, a faixa um da pista marginal para quem segue no sentido Bahia foi liberada por volta das 9h. A operação segue para fase final de limpeza da via para liberação total da pista, conforme a PRF.

Imagens aéreas feitas pelo fotógrafo Felipe Reis dão uma dimensão de como ficou a BR 101 após a passarela desabar depois que a alça de uma retroescavadeira transportada por uma carreta bateu e levou a estrutura ao chão.

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares

O motorista da carreta foi autuado por excesso de dimensão. Isso porque a alça de um dos tratores que atingiu a estrutura – que, consequentemente, foi ao chão – estava em uma altura maior que a permitida, que é de cinco metros e meio. As informações foram apuradas e confirmadas pelo repórter André Afonso, da TV Gazeta, que foi ao local do acidente.

Conforme apuração no local, o motorista não tinha autorização para circular naquele local e, por isso, além da autuação do condutor, a carreta ficará retida em um pátio contratado pela PRF.

Ainda de acordo com o repórter, o homem ferido após a queda da passarela foi socorrido com um ferimento na cabeça e com machucados nas pernas. Ele estava de bicicleta, passando pela estrutura, quando a alça da retroescavadeira bateu na passarela, que foi ao chão.

Uma avaliação preliminar dos médicos apontou que o homem pode ter tido um trauma cranioencefálico (TCE). Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas, segundo a equipe médica, não corre risco de morrer. O homem foi levado ao Hospital Rio Doce, onde será feita uma série de exames. Nenhum dos dois motoristas precisou de atendimento médico.

Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta