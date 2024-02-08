Veja como ficou trânsito após queda de passarela na BR 101 em Linhares

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares Crédito: Felipe Reis

Um desvio precisou ser feito após a queda de uma passarela no km 149 da BR 101, na região central de Linhares, na noite desta quarta-feira (7). A rodovia chegou a ficar totalmente interditada, mas a via marginal para quem segue com destino a Vitória foi liberada por volta das 6h50 desta quinta-feira (8).

As pistas centrais da rodovia, contudo, permanecem interditadas, segundo a Eco101, para a retirada das estruturas da passarela. Por isso, como alternativa, os motoristas estão sendo orientados a passar pelo bairro Araçá, que sairá no bairro Shell, passando por trás da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Emir de Macedo Gomes.