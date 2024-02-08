Motorista é autuado após acidente derrubar passarela na BR 101 em Linhares

Conforme apuração no local, o motorista não tinha autorização para circular naquele local e, por isso, além da autuação do condutor, a carreta ficará retida em um pátio contratado pela Polícia Rodoviária Federal. A rodovia teve que ser interditada por conta do acidente e um ciclista que passava pelo local no momento do desabamento da estrutura ficou ferido e foi socorrido.