Imagens aéreas mostram como ficou BR 101 após queda de passarela em Linhares

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares

Imagens aéreas feitas pelo fotógrafo Felipe Reis dão uma dimensão de como ficou a BR 101 após uma passarela desabar depois que a alça de uma retroescavadeira transportada por uma carreta bateu e levou a estrutura ao chão.

O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (7), pouco depois das 21h, entre os bairros Centro e Araçás, próximo a um hipermercado.

Um ciclista que atravessava pelo local se feriu quando a passarela foi ao chão. Segundo apurações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o homem ferido após a queda da estrutura foi socorrido com um ferimento na cabeça e com machucados nas pernas.

Uma avaliação preliminar dos médicos apontou que o homem pode ter tido um trauma cranioencefálico (TCE). Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas, segundo a equipe médica, não corre risco de morrer. O homem foi levado ao Hospital Rio Doce, onde será feita uma série de exames. Nenhum dos dois motoristas precisou de atendimento médico.

A BR 101 chegou a ficar totalmente interditada para atendimento da ocorrência e teve uma pista na via marginal liberada por volta das 6h desta quinta-feira (8) para quem segue com destino a Vitória.

Por volta das 9h, a faixa 1 da pista marginal para quem segue no sentido Bahia também foi liberada. A faixa 2 permaneceu bloqueada para reparo no pavimento e por volta das 9h50 o quilômetro 149 da BR 101 foi totalmente liberado após mais de 13 horas de interdição.

A Eco101 explicou que equipes da concessionária trabalharam na retirada das estruturas para liberar as pistas com segurança. Segundo a concessionária, a faixa 2 permaneceu interditada para que as equipes trabalhassem na retirada das estruturas e liberassem a pista em segurança.

A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, informou, por sua vez, que uma equipe técnica foi imediatamente acionada e identificou que não houve danos à rede elétrica no local.

Procurada, a empresa Serranalog Transportes LTDA, responsável pelo veículo, lamentou, em nota, o acidente ocorrido e se solidarizou com a população local e com o ferido, ao qual já está prestando o devido auxílio. Segundo a empresa, a carga possuía como destino a cidade de Eunápolis, na Bahia.

"A empresa ainda está analisando os fatos e buscando esclarecimentos quanto ao ocorrido, para que possa, assim, tomar as providências cabíveis. Contudo, reafirma seu compromisso nos serviços prestados, e que os veículos e motoristas da frota obedecem às normas de trânsito e segurança impostas pela legislação, de modo que o transporte do equipamento estava regular", comunicou.