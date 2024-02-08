Queda de fios de energia complica trânsito na entrada de Ibiraçu, na BR 101

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal no Estado, a lentidão foi causada por uma queda de fios de alta tensão que caíram sobre a pista norte. Como consequência, o fluxo dos veículos precisou ser desviado. Não havia lentidão após o Centro de Ibiraçu. No fim da manhã, a concessionária informou que a ocorrência foi registrada após as 21h de quarta-feira (7). Ninguém ficou ferido e, por questões de segurança, a pista norte ficou interditada até a remoção dos materiais feita pela empresa responsável. A via foi liberada às 8h24 desta quinta (8).