Homem invade casa da ex e a mantém sob ameaça por duas horas no ES

Um homem de 45 anos foi preso após manter a ex-companheira sob ameaças com uma faca em Boa Esperança, no município de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado na tarde de domingo (15).

Segundo a Polícia Militar, a mulher aguardava a guarnição na calçada em frente à residência e estava “desesperada, chorando e tremendo muito”. A mulher relatou que, após ter a casa invadida, por diversas vezes pediu para que o homem fosse embora, mas foi ignorada.

A vítima relatou ainda que. após mantê-la sob ameaça e tortura psicológica, o homem deixou o local dizendo que ele iria atrás de um indivíduo que a mulher estava conhecendo recentemente e o mataria. O suspeito completou afirmando que voltaria para matar a ex-companheira.

Neste momento, segundo a PM, a vítima aproveitou que o homem saiu e ligou para o Ciodes (190) para pedir por ajuda. Ela relatou que se separou do suspeito há aproximadamente seis meses e que vem sofrendo ameaças desde então. Enquanto os policiais mantinham contato com a moradora, a equipe foi informada que o suspeito estava a algumas quadras do local ameaçando um indivíduo. Os militares então foram ao local indicado, porém ninguém foi localizado.

Os policiais então retornaram à residência da vítima, onde, logo em seguida, o homem chegou em um carro. Os policiais deram voz de parada e solicitaram que ele descesse do veículo. A faca utilizada pelo homem foi localizada abandonada em cima de uma bancada na cozinha da residência, sendo apreendida e entregue à delegacia.