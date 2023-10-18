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Norte do ES

Homem é preso e adolescente é apreendido por homicídio em Vila Valério

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio teria acontecido no dia 12 de setembro; outro suspeito continua foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2023 às 11:09

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 11:09

Objetos foram apreendidos pela polícia durante as buscas pelos suspeitos em Vila Valério
Objetos foram apreendidos pela polícia durante as buscas pelos suspeitos em Vila Valério Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido após uma operação da Polícia Civil em Vila Valério, no Norte do Estado, na terça-feira (17), com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão temporária e um mandado de internação. Ambos são investigados por um crime de homicídio que, segundo as investigações da corporação, teria acontecido no dia 12 de setembro, também na cidade de Vila Valério. 
O terceiro suspeito, de 18 anos, continua foragido. O nome de nenhum dos investigados foi divulgado pela polícia. 
Segundo a Polícia Civil, uma equipe se dirigiu a região do "Beco do Machado" (indicado como local de moradia dos investigados), localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério. Os militares se deslocaram primeiramente para a residência do adolescente, porém o menor não foi encontrado no imóvel e nada de ilícito foi encontrado no local.
Por meio de investigações, os policiais conseguiram averiguar que o adolescente estava na residência ao lado, sendo localizado e apreendido no imóvel. De acordo com a PC, no bolso do menor foi encontrada uma bucha de entorpecente análogo à maconha.
Logo após, a equipe se dirigiu à casa do suspeito de 18 anos, mas ele não foi encontrado no local. Segundo a polícia, na residência também não foi encontrado material ilícito.
Ainda no bairro Nossa Senhora da Penha, os agentes prosseguiram com as buscas para localizar o terceiro investigado envolvido no crime, um homem de 20 anos. Próximo à residência do suspeito, a equipe realizou um cerco tático, momento em que o investigado saiu de casa, sendo preso pelos militares.
Na residência do suspeito de 20 anos, foi localizada uma bucha de substância análoga à maconha, além de três aparelhos celulares, uma espingarda de pressão modificada e R$ 469 em espécie. Segundo a PC, o homem já era um conhecido dos policiais de Vila Valério pelo envolvimento com o tráfico de drogas da região.

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