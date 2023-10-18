Homem é preso e adolescente é apreendido por homicídio em Vila Valério

Objetos foram apreendidos pela polícia durante as buscas pelos suspeitos em Vila Valério Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido após uma operação da Polícia Civil em Vila Valério , no Norte do Estado, na terça-feira (17), com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão temporária e um mandado de internação. Ambos são investigados por um crime de homicídio que, segundo as investigações da corporação, teria acontecido no dia 12 de setembro, também na cidade de Vila Valério.

O terceiro suspeito, de 18 anos, continua foragido. O nome de nenhum dos investigados foi divulgado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe se dirigiu a região do "Beco do Machado" (indicado como local de moradia dos investigados), localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério. Os militares se deslocaram primeiramente para a residência do adolescente, porém o menor não foi encontrado no imóvel e nada de ilícito foi encontrado no local.

Por meio de investigações, os policiais conseguiram averiguar que o adolescente estava na residência ao lado, sendo localizado e apreendido no imóvel. De acordo com a PC, no bolso do menor foi encontrada uma bucha de entorpecente análogo à maconha.

Logo após, a equipe se dirigiu à casa do suspeito de 18 anos, mas ele não foi encontrado no local. Segundo a polícia, na residência também não foi encontrado material ilícito.

Ainda no bairro Nossa Senhora da Penha, os agentes prosseguiram com as buscas para localizar o terceiro investigado envolvido no crime, um homem de 20 anos. Próximo à residência do suspeito, a equipe realizou um cerco tático, momento em que o investigado saiu de casa, sendo preso pelos militares.