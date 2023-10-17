Empresas envolvidas no 'Golpe do Consórcio' vão devolver valores aos lesados no ES

As investigações comprovaram que uma empresa da cidade mineira, que administra grupos de consórcios. Crédito: Ministério Público do ES

As empresas envolvidas no ‘golpe do consórcio’ se comprometeram a restituir os valores de contratos firmados no Espírito Santo e encerrar todas as atividades em solo capixaba. Elas faziam venda irregular de consórcios e cartas de crédito por meio de uma empresa de Linhares , no Norte do estado. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (17) pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

As vítimas que manifestarem interesse, vão receber os valores pagos integralmente, sem descontos e sem a necessidade de ação judicial. Para isso, deverão fazer contato diretamente com as empresas. As pessoas estão sendo contactadas pessoalmente, por telefone, com gravação da conversa para comprovar o contato da empresa.

A decisão aconteceu por meio de ação do MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Norte) e da Promotoria de Justiça Rio Bananal. A descoberta dos crimes se deu durante a Operação Fraus 2, deflagrada em 13 de setembro

O objetivo da Operação, segundo o MP, foi apurar a existência de organização criminosa responsável pela venda irregular de consórcios e cartas de crédito. A investigação comprovou que uma empresa que administra grupos de consórcios e localizada em Caratinga, Minas Gerais, comandava a organização criminosa, fazendo parcerias com empresas locais em diversas cidades, para a comercialização de supostas cartas de crédito.

No estado, o Ministério contou que a empresa do Norte capixaba "tinha a função de induzir ao erro as vítimas/consumidores com a falsa promessa de concessão de créditos em nome da empresa mineira", explicou.

O golpe, de acordo com o MPES, era aplicado da seguinte forma:

Em redes sociais, eram lançados anúncios de venda de propriedades rurais e casas com a oferta de cartas de créditos de consórcios;



Quando uma vítima entrava em contato com a empresa de Linhares demonstrando interesse em adquirir um imóvel, era ofertado um consórcio desde que fosse feito um depósito a título de entrada e o restante do valor seria dividido em várias parcelas, dada a certeza de que a pessoa iria receber a carta de crédito em seguida;

Quando a empreitada alcançava seu objetivo, as vítimas depositavam os valores diretamente na conta da empresa de Caratinga;

O dinheiro, por sua vez, ficava “preso” uma vez que, na verdade, se tratava de um grupo de consórcio.

Quando a empreitada criminosa alcançava seu objetivo, as vítimas depositavam os valores diretamente na conta da empresa de Caratinga/MG. Celebrado o contrato, o dinheiro ficava “preso” uma vez que na verdade se tratava de um grupo de consórcio.

Duas pessoas presas