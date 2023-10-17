Obra do polo gastronômico da Curva da Jurema fica pronta até dezembro

Obras de revitalização na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As obras na Curva da Jurema , em Vitória , devem ficar prontas até dezembro. Com a reurbanização da região, a orla vai ganhar um novo canteiro central, entre o estacionamento e os quiosques, além de iluminação diferenciada e uma nova ciclovia. A primeira parte do projeto, que contempla a área de estacionamento com 240 vagas, já está concluída. O custo total da reforma será de R$ 4,5 milhões.

Segundo o secretário de obras da Prefeitura de Vitória , Gustavo Perin, o polo gastronômico terá o mesmo conceito do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, com elevação da via e fechamento para carros no final do dia. O horário ainda não está definido. O objetivo da reurbanização é estimular a vocação turística da cidade, conforme ressaltou o titular da pasta.

“Entregamos, recentemente, a Rua da Lama , que se encontra em fase de testes. Esses projetos privilegiam os pedestres e colocam, no entorno das vias, tráfego calmo, com a separação do tipo de piso da via, da ciclovia e calçadas. A intenção é propiciar um ambiente agradável para atrair os moradores da cidade e turistas”, explicou.

Perin frisou que, como os quiosques precisam funcionar, foi feito um acordo com os donos dos estabelecimentos para a obra começar pela parte do estacionamento, sendo necessário um remanejamento no cronograma.

“Essa parte está pronta e agora estamos trabalhando na urbanização em torno dos quiosques, trocando o piso. A programação é que tudo esteja pronto no verão”, comentou.

Veja como vai ficar a nova Curva da Jurema

Com a obra, o estacionamento saiu de perto dos quiosques e passou a ser depois do canteiro. Assim como ocorre na Praia do Canto, haverá balizadores separando pedestres dos veículos, com fechamento da rua no final do dia.

Rua da Lama pronta para circulação

O reduto boêmio de Vitória virou oficialmente uma rua de lazer. A obra de reurbanização da Rua da Lama, em Jardim da Penha , começou em novembro de 2022 e foi liberada para veículos e pedestres no último dia 7 de outubro. A obra custou R$ 4,5 milhões.

O trecho de cerca de 200 metros da Avenida Anísio Fernandes Coelho ganhou canaletas laterais para escoar a água da chuva, com a promessa de que a via não alague mais. Além disso, a pista foi elevada para a altura da calçada, como foi feito no Triângulo das Bermudas.

Nova Rua da Lama ganhou área de convivência Crédito: Carlos Alberto Silva

A obra ainda não foi entregue oficialmente, mas a estimativa é que a inauguração seja realizada até o final deste mês.

“Depois da execução da reforma, há um período que chamamos de entrega provisória, para verificar se tudo está de acordo, até fazer o recebimento definitivo. Do ponto de vista prático, já está funcionando”, pontuou Gustavo Perin.

Além de reforma na via, o canteiro central ganhou um espaço de convivência com gazebos, bancos e paisagismo. Como a rua de lazer tem como prioridade o pedestre, não há vagas de estacionamento e, à noite, a rua é fechada, mas o horário ainda será definido. Os pontos de recuo são para carga e descarga nos estabelecimentos.

Com informações de Caique Verli e Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta