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Erosão

Obra para recuperar orla de Piúma deve ser entregue até fim do verão

Avanço do mar chegou a destruir quiosques e a pista na orla da Praia Central; expectativas é que os trabalhos sejam concluídos até março de 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 15:02

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 15:02

As obras de revitalização da orla da Praia Central de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, devem ficar prontas até o início de março de 2024, já no fim do verão. Mais de um quilômetro de extensão do local foi destruído por conta de uma erosão marítima, que começou em 2003. 
O avanço do mar chegou a destruir quiosques e a pista. Nos últimos quatro meses, as máquinas vêm trabalhando na reconstrução da Avenida Beira-Mar, que está interditada para que as escavações.
Obra para recuperar orla de Piúma deve ser entregue até fim do verão
Obra para recuperar orla de Piúma deve ser entregue até fim do verão Crédito: Carlos Barros
Apesar de a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) afirmar que a conclusão dos trabalhos está prevista para março do próximo ano, a Prefeitura de Piúma garante que até o verão a orla já estará bem diferente, de cara nova.
"A erosão aqui danificou cerca de um quilômetro da área central da nossa praia e a obra vem agora corrigir isso. O cronograma está adiantado e há a possibilidade de ser entregue antes de fevereiro, mas o certo é que por volta de dezembro a praia já tenha condição de uso"
Paulo Cola - Prefeito de Piúma
A obra de restauração da orla de Piúma está orçada em quase R$ 18 milhões e é aguardada por moradores e turistas que frequentam o balneário.
Obra para recuperar orla de Piúma deve ser entregue até fim do verão
Obra para recuperar orla de Piúma deve ser entregue até fim do verão Crédito: Carlos Barros
Elisangela de Carvalho, a filha de 8 anos e a sogra saíram de Minas Gerais para curtir a Praia Central, em Piúma. Elas visitam o local todo ano, durante as férias. “Não tinha espaço para as crianças ficarem e acho que vai ser um excelente esse projeto para gente, todo verão estamos aqui”, afirmou a auxiliar de escritório.
A corretora de imóveis Aline Freire, diz que mesmo em andamento, a obra já impacta positivamente na valorização dos imóveis. “Tem proprietários que já estão atualizando seus preços tendo em vista a obra e para esta temporada já estamos tendo muito procura”, relatou.
O projeto de recuperação da orla, segundo a Sedurb, conta com nova pavimentação de ruas e de passeios, com ciclovia, calçadas e calçadão. Além disso, o local terá iluminação, muros de arrimo e recuperação da restinga.

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