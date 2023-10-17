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Só no "passinho"

Garis dançarinos e cantores viram atração em cidade do Norte ES

Além de deixar o município mais limpo, os coletores de lixo de Pinheiros passam pelas ruas levando alegria aos moradores

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 15:57

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

17 out 2023 às 15:57
Para muitas pessoas, a rotina do dia a dia é sinônimo de cansaço e estresse. Mas uma turma de coletores de lixo do município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, tem chamado a atenção por incluir a música e a dança durante o trabalho. Além de deixar a cidade mais limpa, eles passam pelas ruas levando alegria aos moradores com os famosos "passinhos". 
Tudo começou quando um motorista substituto resolveu colocar música em um dia de trabalho. A partir daí, ela passou a fazer parte da rotina dos garis. 
"A gente manteve a música porque o serviço fica mais leve, o trabalho fica alegre e dá outro ritmo", disse o motorista Vailton Cabral à reportagem da TV Gazeta Norte

Garis chamam atenção por incluir música e dança durante o trabalho em Pinheiros

O som já é considerado o "terceiro funcionário", que acompanha os coletores oito horas por dia, nos 54 quilômetros por onde passa o caminhão.
"Aqui é desse jeito, é de segundo a sábado, no sol, na chuva.. Tem que ser com alegria, no movimento! Aí o pessoal da rua já fica animado", comentou o coletor Jânio Jesus. 
Mais do que animação, a música do carro de lixo já é uma referência para os moradores de Pinheiros. 
"Quando eles passam na rua, todo mundo já sai para ver. Isso anima os vizinhos a separar o lixo", disse a musicista e moradora da cidade, Mariana Araújo. 

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