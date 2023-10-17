Garis dançarinos e cantores viram atração em cidade do Norte ES

Para muitas pessoas, a rotina do dia a dia é sinônimo de cansaço e estresse. Mas uma turma de coletores de lixo do município de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo, tem chamado a atenção por incluir a música e a dança durante o trabalho. Além de deixar a cidade mais limpa, eles passam pelas ruas levando alegria aos moradores com os famosos "passinhos".

Tudo começou quando um motorista substituto resolveu colocar música em um dia de trabalho. A partir daí, ela passou a fazer parte da rotina dos garis.

"A gente manteve a música porque o serviço fica mais leve, o trabalho fica alegre e dá outro ritmo", disse o motorista Vailton Cabral à reportagem da TV Gazeta Norte.

Garis chamam atenção por incluir música e dança durante o trabalho em Pinheiros

O som já é considerado o "terceiro funcionário", que acompanha os coletores oito horas por dia, nos 54 quilômetros por onde passa o caminhão.

"Aqui é desse jeito, é de segundo a sábado, no sol, na chuva.. Tem que ser com alegria, no movimento! Aí o pessoal da rua já fica animado", comentou o coletor Jânio Jesus.

Mais do que animação, a música do carro de lixo já é uma referência para os moradores de Pinheiros.