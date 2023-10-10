Municípios do ES realizam mamografia e testes para prevenir câncer

Mulher faz mamografia, exame que ajuda a detectar o câncer de mama Crédito: Shutterstock

Para conscientizar as mulheres sobre a importância de adotar medidas preventivas ao câncer de mama, municípios da Grande Vitória programaram vários eventos que fazem parte da Campanha Outubro Rosa. Diversas ações serão realizadas durante todo o mês, entre as quais a oferta de mamografia que ajuda na detecção da doença. Também são oferecidos outros exames e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) estão provendo palestras, inclusive para públicos específicos, como a população LGBTQIA+ e quilombolas.

Confira a programação e as ofertas de exames por município:

Vitória

Em Vitória , são realizadas, em média, 800 mamografias por mês. Em outubro, a oferta foi ampliada com a disponibilização de 1.400 exames. Para ter acesso, a mulher deve passar por uma consulta na unidade de saúde em que realizada seus atendimentos no município.

A oferta de mamografia em Vitória segue as diretrizes do Ministério da Saúde, priorizando a realização do exame em mulheres na faixa etária de 50 e 69 anos. Também são atendidas aquelas com idade igual ou superior a 35 anos que apresentem um ou mais dos fatores de risco indicados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), ou em qualquer outra faixa etária, no caso de haver algum achado suspeito nas mamas.

Para marcar a campanha Outubro Rosa, no próximo dia 29, será realizada a "Caminhada da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), a partir das 8h30, na orla de Camburi.

Viana

O município de Viana também vai realizar uma série de ações preventivas, não apenas para o câncer de mama, ao longo do mês.

10 de outubro

Eldorado: Preventivos e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Preventivos e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) Vila Bethânia: Horário estendido, das 16h às 20h, com coleta de preventivo e solicitação de mamografia



Horário estendido, das 16h às 20h, com coleta de preventivo e solicitação de mamografia Canaã: Palestra “Planejamento familiar"



Palestra “Planejamento familiar" Ipanema: Consulta médica e de enfermagem, testes rápidos para ISTs, consulta odontológica, solicitação de mamografia, vacinação



Consulta médica e de enfermagem, testes rápidos para ISTs, consulta odontológica, solicitação de mamografia, vacinação Marcílio de Noronha: Horário estendido, das 16h às 20h, palestra"Planejamento familiar - DIU e laqueadura", coleta de preventivo, solicitação de mamografias, testes rápidos para ISTs, dispensa de preservativos, imunização, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, grupo de tabagismo



11 de outubro

Morada de Bethânia: Preventivo e mamografia (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana)



Preventivo e mamografia (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana) Araçatiba: Requisição de mamografia para mulheres acima de 50 anos



Requisição de mamografia para mulheres acima de 50 anos Vila Bethânia : Coleta de preventivos



: Coleta de preventivos Ipanema : Visita domiciliar, consultas médicas e de enfermagem, triagem, solicitação de mamografia, vacinação, odontologia e testes rápidos para ISTs



: Visita domiciliar, consultas médicas e de enfermagem, triagem, solicitação de mamografia, vacinação, odontologia e testes rápidos para ISTs Marcílio de Noronha: Momento de estética para funcionárias



16 de outubro

Nova Bethânia: Coleta de preventivo



17 de outubro

Eldorado: Preventivos e testes rápidos para ISTs



Preventivos e testes rápidos para ISTs Nova Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Vila Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Primavera: Coleta de preventivo



18 de outubro

Nova Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Morada de Bethânia : Coleta de preventivo e mamografia (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana)



: Coleta de preventivo e mamografia (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana) Vila Bethânia: Coleta de preventivo



19 de outubro

Nova Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Vila Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Canaã : Horário estendido, das 16h às 20h, palestra: “Planejamento familiar - laqueadura + câncer de mama e autoexame”, mutirão de coleta de preventivo



: Horário estendido, das 16h às 20h, palestra: “Planejamento familiar - laqueadura + câncer de mama e autoexame”, mutirão de coleta de preventivo Bom Pastor: Horário estendido voltado exclusivamente para as mulheres que trabalham em horário comercial, solicitação de mamografias, testes rápidos para sífilis e HIV (casos específicos), vacinação, atendimento médico e de enfermagem, palestras, rodas de conversa, coleta de preventivo



20 de outubro

Nova Bethânia : Coleta de preventivo e, a partir das 8 horas, palestra "A importância do cuidado com a saúde da mulher"



: Coleta de preventivo e, a partir das 8 horas, palestra "A importância do cuidado com a saúde da mulher" Morada de Bethânia: Horário estendido, das 16h às 20h, coleta de preventivo, mamografia e palestra



21 de outubro

Viana Sede : Café da manhã, coleta de preventivo por livre demanda, atendimento médico e odontológico, testes rápidos, demonstração de autocuidado, aula de alongamento e relaxamento



: Café da manhã, coleta de preventivo por livre demanda, atendimento médico e odontológico, testes rápidos, demonstração de autocuidado, aula de alongamento e relaxamento Industrial: Coleta de preventivo, teste rápido para ISTs, consulta médica, vacinação, atendimento odontológico, dia de beleza



Coleta de preventivo, teste rápido para ISTs, consulta médica, vacinação, atendimento odontológico, dia de beleza Nova Bethânia: Solicitação de mamografia, atualização de esquema vacinal, teste rápido para ISTs, orientação em saúde bucal, entrega de kits de escovação, atendimento odontológico agendado para as mulheres



Solicitação de mamografia, atualização de esquema vacinal, teste rápido para ISTs, orientação em saúde bucal, entrega de kits de escovação, atendimento odontológico agendado para as mulheres Morada de Bethânia : Coleta de preventivo, solicitação de mamografias, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia capilar



: Coleta de preventivo, solicitação de mamografias, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia capilar Araçatiba : Vacinação, coleta de preventivo, requisição de mamografia, verificação de pressão arterial e de glicemia capilar, testes rápidos para ISTs



: Vacinação, coleta de preventivo, requisição de mamografia, verificação de pressão arterial e de glicemia capilar, testes rápidos para ISTs Marcílio de Noronha II : Coleta de preventivo, solicitação de mamografia e vacinação

: Coleta de preventivo, solicitação de mamografia e vacinação Vila Bethânia : Coleta de preventivo e solicitação de mamografias



: Coleta de preventivo e solicitação de mamografias Bom Pastor: Solicitação de exames e mamografias, testes rápidos para sífilis e HIV (casos específicos), vacinação, atendimento médico e de enfermagem, palestras, roda de conversa, coleta de preventivo



Solicitação de exames e mamografias, testes rápidos para sífilis e HIV (casos específicos), vacinação, atendimento médico e de enfermagem, palestras, roda de conversa, coleta de preventivo Canaã: " Caminhada das poderosas” com participação da professora de dança e educadora física Ellen Prado, café da manhã, sorteio de brindes, bingo, almoço comemorativo, mutirão de coleta de preventivo, vacinação



Caminhada das poderosas” com participação da professora de dança e educadora física Ellen Prado, café da manhã, sorteio de brindes, bingo, almoço comemorativo, mutirão de coleta de preventivo, vacinação Primavera: Coffee break (8h), palestra (9h), atendimento médico odontológico e de enfermagem, testes rápidos para IST's, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, vacinação, coleta de preventivo e solicitação de mamografias para faixa etária preconizada (10h).



Coffee break (8h), palestra (9h), atendimento médico odontológico e de enfermagem, testes rápidos para IST's, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, vacinação, coleta de preventivo e solicitação de mamografias para faixa etária preconizada (10h). Marcílio de Noronha: Coleta de preventivo, solicitação de mamografias, testes rápidos para ISTs, dispensa de preservativos, imunização, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, grupo de tabagismo, palestra "Planejamento familiar - DIU e laqueadura", estética para mulheres



23 de outubro

Nova Bethânia: Coleta de preventivo



24 de outubro

Eldorado : Coleta de preventivo e testes rápidos para ISTs



: Coleta de preventivo e testes rápidos para ISTs Nova Bethânia: Coleta de preventivo



Coleta de preventivo Industrial: Coleta de preventivo, testes rápidos para ISTs, consulta médica, vacinação e atendimento odontológico



Coleta de preventivo, testes rápidos para ISTs, consulta médica, vacinação e atendimento odontológico Vila Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Primavera: Coleta de preventivo



25 de outubro

Nova Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Morada de Bethânia : Coleta de preventivo e solicitação de mamografias (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana)



: Coleta de preventivo e solicitação de mamografias (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana) Vila Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Areinha: Horário estendido, das 16h às 20h, com acolhimento às mulheres que estarão presentes na unidade de saúde. Haverá coleta de preventivo, testes rápidos para IST's, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, vacinação



26 de outubro

Nova Bethânia: Coleta de preventivo



Coleta de preventivo Vila Bethânia: Coleta de preventivo



Coleta de preventivo Viana Sede: Coleta de preventivos e atendimento médico



27 de outubro

Nova Bethânia: Coleta de preventivo e, a partir das 8 horas, palestra "A importância do cuidado com a saúde da mulher"



Coleta de preventivo e, a partir das 8 horas, palestra "A importância do cuidado com a saúde da mulher" Morada de Bethânia: Caminhada e alongamento



30 de outubro

Marcílio de Noronha II: Palestras "A nutrição como aliada na prevenção do câncer de mama" e “Hipertensão e diabete"



31 de outubro

Eldorado : Coleta de preventivo e testes rápidos para ISTs



: Coleta de preventivo e testes rápidos para ISTs Marcílio de Noronha II : Avaliação e orientações de prevenção de câncer de boca



: Avaliação e orientações de prevenção de câncer de boca Vila Bethânia : Coleta de preventivo



: Coleta de preventivo Primavera: Coleta de preventivo



Serra

Durante o mês de outubro, as unidades de saúde da Serra são abertas também aos sábados, ofertando serviços como exames de mamografia, realização de preventivos, testes rápidos e vacinação. Ao todo, serão mais de 3 mil mamografias, das quais 1.200 de agendamento on-line. Para marcar a consultar, basta clicar neste endereço . O exame é voltado a mulheres entre 50 e 69 anos, cuja mamografia anterior foi realizada há mais de um ano.

Para realizar o exame, é necessário que a paciente apresente RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Não será preciso levar a requisição de mamografia, que será feita no dia do exame. Caso não seja possível comparecer é importante retornar ao site de agendamento e cancelar.

Cariacica

Em Cariacica , ão ofertadas mensalmente 800 vagas de mamografia pelas unidades de saúde e, durante a campanha do "Outubro Rosa", serão realizadas ainda palestras sobre prevenção ao câncer de mama, teste rápido para ISTs, agendamento e coleta de preventivo e solicitação de mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento (50 a 69 anos).

Unidade de saúde de Mucuri (manhã e tarde)

Durante todo o mês, serão ofertados serviços às mulheres, como palestra sobre prevenção contra o câncer de mama, teste rápido para ISTs, agendamento e de preventivo e solicitação de mamografia para mulheres presentes na faixa etária de rastreamento.

Unidade de Itaquari (manhã)

19/10 - Caminhada Outubro Rosa

26/10 - Palestra sobre câncer de mama e colo de útero e sorteio de brindes



Unidade de Santana (manhã e tarde)

10 e 11/10 - Solicitação de mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento e coleta de preventivo

Unidade de Santa Fé (manhã)

17/10 - Exibição de vídeo e panfletos educativos sobre câncer de mama, oferta de mamografias para mulheres na faixa etária de rastreamento

26/10 - Orientações sobre o câncer de mama e oferta de requisições de mamografia para mulheres presentes na faixa etária de rastreamento e agendamento de preventivo



Unidade de Santa Bárbara (manhã)

19/10 - Palestra sobre o câncer de mama, consulta médica com oferta de coleta de preventivo e mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento

Unidade de Nova Canaã (manhã)

24/10 - Roda de conversa sobre a prevenção ao câncer de mama e colo do útero, exibição de vídeos educativo sobre autoexame das mamas, orientações gerais sobre cuidados

Unidade São Geraldo (manhã)

24, 25 e 27/10 – Orientações sobre a saúde da mulher; realização de testes rápidos de IST/Aids; coleta de exame citopatológico; exame clínico das mamas e solicitação de mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento.

Unidade de Graúna (manhã)

25/10 -Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de mama e de colo do útero. Consulta médica para a mulher com oferta de coleta de preventivo e mamografia, ação educativa sobre o câncer de mama e alimentação saudável

Unidade de Bela Aurora (manhã e tarde)

25 e 27/10 - Roda de conversa sobre o câncer de mama e ofertas de consultas e exames médicos

Unidade de São Francisco (manhã e tarde)

25/10 - Oferta de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (auriculoterapia, reiki, florais, dentre outros), orientações sobre prevenção contra o câncer de mama, orientações sobre alimentação saudável e exibição de vídeos com a temática da amamentação

Unidade de Itapemirim (manhã)

26/10 - Palestra, roda de conversa, relato de experiências de pessoas que tiveram ou têm câncer de mama. Agendamento de preventivo e solicitação de mamografia para mulheres presentes na faixa etária de rastreamento

Vila Velha

Em Vila Velha , serão oferecidas 850 mamografias para mulheres de 50 a 69 anos. Os agendamentos serão diários e pela internet, às 15h. Também serão disponibilizadas 3 mil vagas para coleta de preventivo em mulheres de 25 a 64 anos.

Os atendimentos serão realizados nos mutirões realizados aos sábados, nas unidades de saúde (no dia 21 serão atendidos os bairros das regiões 4 e 5, das 8 às 17h). Durante a semana, o agendamento será on-line pelo site: https://agenda.vilavelha.es.gov.br/

PELO ESTADO

A Sesa e a Afecc também estão promovendo palestras sobre o câncer de mama em municípios capixabas, na região metropolitana e no interior. Há iniciativas voltadas para o público geral, mas também por segmentos, como as pessoas com deficiência.

A ideia de um cronograma voltado para públicos específicos é justamente para chamar atenção, num momento de campanha, de que todos os grupos precisam ser incluídos no combate ao câncer de mama. Júlio César de Moraes, referência técnica de Promoção da Equidade da Sesa, ressalta que esse trabalho tem sido realizado desde 2018.

”Nós realizamos a abordagem junto a essas populações, muitas vezes invisibilizadas ou que sofrem algum preconceito, para que também sejam agraciadas e percebidas nessa campanha. Ao promover esses encontros, acabamos repensando políticas públicas de forma mais ampla", frisa.

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