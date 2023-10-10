Municípios do ES realizam mamografia e testes para prevenir câncer

Para conscientizar as mulheres sobre a importância de adotar medidas preventivas ao câncer de mama, municípios da Grande Vitória programaram vários eventos que fazem parte da Campanha Outubro Rosa. Diversas ações serão realizadas durante todo o mês, entre as quais a oferta de mamografia que ajuda na detecção da doença. Também são oferecidos outros exames e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) estão provendo palestras, inclusive para públicos específicos, como a população LGBTQIA+ e quilombolas.
Confira a programação e as ofertas de exames por município:
Vitória
Em Vitória, são realizadas, em média, 800 mamografias por mês. Em outubro, a oferta foi ampliada com a disponibilização de 1.400 exames. Para ter acesso, a mulher deve passar por uma consulta na unidade de saúde em que realizada seus atendimentos no município.
A oferta de mamografia em Vitória segue as diretrizes do Ministério da Saúde, priorizando a realização do exame em mulheres na faixa etária de 50 e 69 anos. Também são atendidas aquelas com idade igual ou superior a 35 anos que apresentem um ou mais dos fatores de risco indicados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), ou em qualquer outra faixa etária, no caso de haver algum achado suspeito nas mamas.
Para marcar a campanha Outubro Rosa, no próximo dia 29, será realizada a "Caminhada da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), a partir das 8h30, na orla de Camburi.
Viana
O município de Viana também vai realizar uma série de ações preventivas, não apenas para o câncer de mama, ao longo do mês.
10 de outubro
- Eldorado: Preventivos e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)
- Vila Bethânia: Horário estendido, das 16h às 20h, com coleta de preventivo e solicitação de mamografia
- Canaã: Palestra “Planejamento familiar"
- Ipanema: Consulta médica e de enfermagem, testes rápidos para ISTs, consulta odontológica, solicitação de mamografia, vacinação
- Marcílio de Noronha: Horário estendido, das 16h às 20h, palestra"Planejamento familiar - DIU e laqueadura", coleta de preventivo, solicitação de mamografias, testes rápidos para ISTs, dispensa de preservativos, imunização, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, grupo de tabagismo
11 de outubro
- Morada de Bethânia: Preventivo e mamografia (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana)
- Araçatiba: Requisição de mamografia para mulheres acima de 50 anos
- Vila Bethânia: Coleta de preventivos
- Ipanema: Visita domiciliar, consultas médicas e de enfermagem, triagem, solicitação de mamografia, vacinação, odontologia e testes rápidos para ISTs
- Marcílio de Noronha: Momento de estética para funcionárias
16 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
17 de outubro
- Eldorado: Preventivos e testes rápidos para ISTs
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
- Primavera: Coleta de preventivo
18 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
- Morada de Bethânia: Coleta de preventivo e mamografia (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana)
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
19 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
- Canaã: Horário estendido, das 16h às 20h, palestra: “Planejamento familiar - laqueadura + câncer de mama e autoexame”, mutirão de coleta de preventivo
- Bom Pastor: Horário estendido voltado exclusivamente para as mulheres que trabalham em horário comercial, solicitação de mamografias, testes rápidos para sífilis e HIV (casos específicos), vacinação, atendimento médico e de enfermagem, palestras, rodas de conversa, coleta de preventivo
20 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo e, a partir das 8 horas, palestra "A importância do cuidado com a saúde da mulher"
- Morada de Bethânia: Horário estendido, das 16h às 20h, coleta de preventivo, mamografia e palestra
21 de outubro
- Viana Sede: Café da manhã, coleta de preventivo por livre demanda, atendimento médico e odontológico, testes rápidos, demonstração de autocuidado, aula de alongamento e relaxamento
- Industrial: Coleta de preventivo, teste rápido para ISTs, consulta médica, vacinação, atendimento odontológico, dia de beleza
- Nova Bethânia: Solicitação de mamografia, atualização de esquema vacinal, teste rápido para ISTs, orientação em saúde bucal, entrega de kits de escovação, atendimento odontológico agendado para as mulheres
- Morada de Bethânia: Coleta de preventivo, solicitação de mamografias, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia capilar
- Araçatiba: Vacinação, coleta de preventivo, requisição de mamografia, verificação de pressão arterial e de glicemia capilar, testes rápidos para ISTs
- Marcílio de Noronha II: Coleta de preventivo, solicitação de mamografia e vacinação
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo e solicitação de mamografias
- Bom Pastor: Solicitação de exames e mamografias, testes rápidos para sífilis e HIV (casos específicos), vacinação, atendimento médico e de enfermagem, palestras, roda de conversa, coleta de preventivo
- Canaã: "Caminhada das poderosas” com participação da professora de dança e educadora física Ellen Prado, café da manhã, sorteio de brindes, bingo, almoço comemorativo, mutirão de coleta de preventivo, vacinação
- Primavera: Coffee break (8h), palestra (9h), atendimento médico odontológico e de enfermagem, testes rápidos para IST's, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, vacinação, coleta de preventivo e solicitação de mamografias para faixa etária preconizada (10h).
- Marcílio de Noronha: Coleta de preventivo, solicitação de mamografias, testes rápidos para ISTs, dispensa de preservativos, imunização, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, grupo de tabagismo, palestra "Planejamento familiar - DIU e laqueadura", estética para mulheres
23 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
24 de outubro
- Eldorado: Coleta de preventivo e testes rápidos para ISTs
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
- Industrial: Coleta de preventivo, testes rápidos para ISTs, consulta médica, vacinação e atendimento odontológico
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
- Primavera: Coleta de preventivo
25 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
- Morada de Bethânia: Coleta de preventivo e solicitação de mamografias (áreas rurais do Tanque e Coqueiral de Viana)
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
- Areinha: Horário estendido, das 16h às 20h, com acolhimento às mulheres que estarão presentes na unidade de saúde. Haverá coleta de preventivo, testes rápidos para IST's, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, vacinação
26 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
- Viana Sede: Coleta de preventivos e atendimento médico
27 de outubro
- Nova Bethânia: Coleta de preventivo e, a partir das 8 horas, palestra "A importância do cuidado com a saúde da mulher"
- Morada de Bethânia: Caminhada e alongamento
30 de outubro
- Marcílio de Noronha II: Palestras "A nutrição como aliada na prevenção do câncer de mama" e “Hipertensão e diabete"
31 de outubro
- Eldorado: Coleta de preventivo e testes rápidos para ISTs
- Marcílio de Noronha II: Avaliação e orientações de prevenção de câncer de boca
- Vila Bethânia: Coleta de preventivo
- Primavera: Coleta de preventivo
Serra
Durante o mês de outubro, as unidades de saúde da Serra são abertas também aos sábados, ofertando serviços como exames de mamografia, realização de preventivos, testes rápidos e vacinação. Ao todo, serão mais de 3 mil mamografias, das quais 1.200 de agendamento on-line. Para marcar a consultar, basta clicar neste endereço. O exame é voltado a mulheres entre 50 e 69 anos, cuja mamografia anterior foi realizada há mais de um ano.
Para realizar o exame, é necessário que a paciente apresente RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Não será preciso levar a requisição de mamografia, que será feita no dia do exame. Caso não seja possível comparecer é importante retornar ao site de agendamento e cancelar.
Cariacica
Em Cariacica, ão ofertadas mensalmente 800 vagas de mamografia pelas unidades de saúde e, durante a campanha do "Outubro Rosa", serão realizadas ainda palestras sobre prevenção ao câncer de mama, teste rápido para ISTs, agendamento e coleta de preventivo e solicitação de mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento (50 a 69 anos).
Unidade de saúde de Mucuri (manhã e tarde)
Durante todo o mês, serão ofertados serviços às mulheres, como palestra sobre prevenção contra o câncer de mama, teste rápido para ISTs, agendamento e de preventivo e solicitação de mamografia para mulheres presentes na faixa etária de rastreamento.
Unidade de Itaquari (manhã)
- 19/10 - Caminhada Outubro Rosa
- 26/10 - Palestra sobre câncer de mama e colo de útero e sorteio de brindes
Unidade de Santana (manhã e tarde)
- 10 e 11/10 - Solicitação de mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento e coleta de preventivo
Unidade de Santa Fé (manhã)
- 17/10 - Exibição de vídeo e panfletos educativos sobre câncer de mama, oferta de mamografias para mulheres na faixa etária de rastreamento
- 26/10 - Orientações sobre o câncer de mama e oferta de requisições de mamografia para mulheres presentes na faixa etária de rastreamento e agendamento de preventivo
Unidade de Santa Bárbara (manhã)
- 19/10 - Palestra sobre o câncer de mama, consulta médica com oferta de coleta de preventivo e mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento
Unidade de Nova Canaã (manhã)
- 24/10 - Roda de conversa sobre a prevenção ao câncer de mama e colo do útero, exibição de vídeos educativo sobre autoexame das mamas, orientações gerais sobre cuidados
Unidade São Geraldo (manhã)
- 24, 25 e 27/10 – Orientações sobre a saúde da mulher; realização de testes rápidos de IST/Aids; coleta de exame citopatológico; exame clínico das mamas e solicitação de mamografia para mulheres na faixa etária de rastreamento.
Unidade de Graúna (manhã)
- 25/10 -Busca ativa de mulheres para rastreamento em câncer de mama e de colo do útero. Consulta médica para a mulher com oferta de coleta de preventivo e mamografia, ação educativa sobre o câncer de mama e alimentação saudável
Unidade de Bela Aurora (manhã e tarde)
- 25 e 27/10 - Roda de conversa sobre o câncer de mama e ofertas de consultas e exames médicos
Unidade de São Francisco (manhã e tarde)
- 25/10 - Oferta de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (auriculoterapia, reiki, florais, dentre outros), orientações sobre prevenção contra o câncer de mama, orientações sobre alimentação saudável e exibição de vídeos com a temática da amamentação
Unidade de Itapemirim (manhã)
- 26/10 - Palestra, roda de conversa, relato de experiências de pessoas que tiveram ou têm câncer de mama. Agendamento de preventivo e solicitação de mamografia para mulheres presentes na faixa etária de rastreamento
Vila Velha
Em Vila Velha, serão oferecidas 850 mamografias para mulheres de 50 a 69 anos. Os agendamentos serão diários e pela internet, às 15h. Também serão disponibilizadas 3 mil vagas para coleta de preventivo em mulheres de 25 a 64 anos.
Os atendimentos serão realizados nos mutirões realizados aos sábados, nas unidades de saúde (no dia 21 serão atendidos os bairros das regiões 4 e 5, das 8 às 17h). Durante a semana, o agendamento será on-line pelo site: https://agenda.vilavelha.es.gov.br/
PELO ESTADO
A Sesa e a Afecc também estão promovendo palestras sobre o câncer de mama em municípios capixabas, na região metropolitana e no interior. Há iniciativas voltadas para o público geral, mas também por segmentos, como as pessoas com deficiência.
A ideia de um cronograma voltado para públicos específicos é justamente para chamar atenção, num momento de campanha, de que todos os grupos precisam ser incluídos no combate ao câncer de mama. Júlio César de Moraes, referência técnica de Promoção da Equidade da Sesa, ressalta que esse trabalho tem sido realizado desde 2018.
”Nós realizamos a abordagem junto a essas populações, muitas vezes invisibilizadas ou que sofrem algum preconceito, para que também sejam agraciadas e percebidas nessa campanha. Ao promover esses encontros, acabamos repensando políticas públicas de forma mais ampla", frisa.
Programação:
- 10/10, às 09h30 – Palestra no sistema prisional de Bubu, em Cariacica
- 11/10, às 10h – Palestra no Instituto Braille, em Vitória
- 17/10, às 9h – Palestra a população LGBTI+ e pescadoras, em Anchieta
- 23/10, às 9h - Palestra na Aldeia Indígena Caieiras Velha, em Aracruz
- 24/10, às 14h – Palestra com a Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo) + Grupo de Mães Eficientes, no auditório da Sesa, em Vitória
- 25/10, às 9h – Palestra no Centro Pop com a população em situação de rua, em Cachoeiro de Itapemirim
- 26/10, às 18h – Palestra para o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), em Colatina
- 28/10, às 8h30 – Ação com a comunidade cigana e quilombola, em Presidente Kennedy