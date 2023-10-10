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Uma fêmea

Filhote de onça abocanhado por felino em zoológico do ES já tem nome

Oncinha de zoológico em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, teve o sexo revelado no início deste mês e, nesta semana, foi batizada com o nome Juma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2023 às 08:40

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 08:40

Após ter o sexo revelado no início deste mês, o filhote de onça abocanhado por outro animal em um zoológico em Marechal Floriano, no Sul do Estado, agora tem nome: Juma. O estabelecimento divulgou o nome na tarde de segunda-feira (9).
O zoológico não divulgou como foi feita a escolha do nome, apenas revelou que o filhotinho de um pouco mais de um mês agora vai ter o mesmo nome que uma das protagonistas da novela de sucesso da TV Globo, Pantanal.
A novela foi um remake de 2022 da versão original, exibida em 1990 pela Rede Manchete. Juma Marruá fez sucesso na época e gerou muitos memes nas redes sociais devido ao seu comportamento sincero e 'selvagem' e por ser filha de uma mulher que 'virava onça'.
O local ainda não passou informações sobre quando os visitantes vão poder ver a oncinha e a mãe, que seguem sendo acompanhadas por veterinários e estão afastadas das outras duas onças do zoológico.
Na manhã desta terça-feira (10), o g1 ES tentou contato para pedir mais informações para o zoológico, mas não teve nenhum retorno até a última atualização desta reportagem.
Em 2019, os primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Estado nasceram no mesmo zoológico. Só que na época, um chá-revelação foi feito para descobrir o sexo das oncinhas e uma enquete foi feita para batizar os animais. Os nomes escolhidos foram Porã e Rudá.
Além de revelar o sexo do filhote, o zoológico também microchipou o animal, vacinou e pesou. Tanto a oncinha quanto a mãe seguem isoladas e monitoradas pela equipe médica. O filhote está pesando mais de três quilos e seiscentos gramas.
Filhote foi pesado, vacinado e microchipado pelo zoológico de Marechal Floriano
Filhote foi pesado, vacinado e microchipado pelo zoológico de Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais
Outras fotos do filhote foram divulgadas. Antes, apenas imagens de uma câmera que fica dentro do ambiente em que mãe e oncinha estão tinham sido reveladas, além de um vídeo que mostrava a mãe lambendo a cria.
O animal nasceu no dia 23 de agosto e o registro, considerado inédito por especialistas, foi flagrado por estudantes que visitavam o local.

Relembre o caso

As imagens do nascimento do filhote foram registradas pela estudante Gabriely Lima Murça, de 17 anos, que estava em um passeio escolar com outros 45 alunos da Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francisca Peixoto Miguel, localizada em Serra Dourada II, na Serra, Grande Vitória.
O vídeo começa mostrando as onças juntas. Em um dado momento, um dos jovens acha que um dos animal vai urinar, mas eles parecem se estranhar entre si e logo é possível ver o filhotinho no chão.
Inicialmente, o zoológico negou o nascimento do filhote, que foi confirmado no dia seguinte pelo Iema. No mesmo dia, o estabelecimento então publicou uma nota no qual divulgou uma nota de esclarecimento sobre nascimento do animal.
O Iema informou - na época da repercussão do vídeo - que o zoológico não tem autorização para reprodução de animais e, como descumpriu o plano de controle e planejamento reprodutivo, que faz parte das condicionantes da Autorização de Manejo de Fauna do estabelecimento, será multado. O valor da multa, no entanto, não foi informado.
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES.

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