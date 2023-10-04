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Filhote de onça abocanhado por outro felino no ES tem sexo revelado

Caso aconteceu em zoológico de Marechal Floriano, após nascimento da oncinha; filhote é uma fêmea, que pesa 3,6 kg e já está vacinada e microchipada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2023 às 09:42

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 09:42

Com pouco mais de um mês de vida, o sexo do filhotinho de onça abocanhado por outro animal em um zoológico de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, foi revelado: é uma fêmea! O local divulgou a informação na terça-feira (3), com um vídeo (veja acima) que mostra uma consulta veterinária da oncinha.
Além de revelar o sexo do filhote, o zoológico também disse que microchipou o animal, vacinou e pesou. Tanto a oncinha quanto a mãe seguem isoladas e monitoradas pela equipe médica. O filhote está pesando mais de três quilos e seiscentos gramas.

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No vídeo, é possível ver os veterinários tirando o filhotinho do local onde ele está com a mãe e sendo colocado no consultório. Uma equipe faz um check-up no animal e também dá uma conferida nos dentinhos. Outras fotos do filhote foram divulgadas. Antes, apenas imagens de uma câmera que fica dentro do ambiente em que mãe e oncinha estão tinham sido reveladas, além de um vídeo que mostrava a mãe lambendo a cria.
Filhote foi pesado, vacinado e microchipado pelo zoológico de Marechal Floriano
Filhote foi pesado, vacinado e microchipado pelo zoológico de Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais
O local ainda não divulgou qual nome será dado para o filhote. O g1 ES entrou em contato com o zoológico para mais informações, mas não teve nenhum retorno até a última atualização desta reportagem.
O animal nasceu no dia 23 de agosto e o registro, considerado inédito por especialistas, foi flagrado por estudantes que visitavam o local.

Filhote é abocanhado por outro felino

Um grupo de estudantes do ensino médio flagrou o nascimento de uma onça-pintada em um zoológico localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, no dia 22 de agosto. O momento foi registrado em um vídeo (veja acima), que mostra ainda que o filhote, após ser lambido pela mãe, foi abocanhado por outro animal, começando uma perseguição entre os felinos para ter a cria de volta. No dia seguinte ao vídeo, o Instituto do Meio Ambiente do Espírito Santo (Iema) informou que o filhote estava vivo, recebendo cuidados e sendo amparado pela mãe.
As imagens foram registradas pela estudante Gabriely Lima Murça, de 17 anos, que estava em um passeio escolar com outros 45 alunos da Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francisca Peixoto Miguel, localizada em Serra Dourada II, na Serra, Grande Vitória.
Inicialmente, o zoológico negou o nascimento do filhote, que foi confirmado no dia seguinte pelo Iema. No mesmo dia, o estabelecimento então publicou uma nota no qual divulgou uma nota de esclarecimento sobre nascimento do animal.
O Iema informou - na época da repercussão do vídeo - que o zoológico não tem autorização para reprodução de animais e, como descumpriu o plano de controle e planejamento reprodutivo, que faz parte das condicionantes da Autorização de Manejo de Fauna do estabelecimento, será multado. O valor da multa, no entanto, não foi informado.
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES.

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