Onça-pintada nasce em zoológico do ES e filhote é abocanhado por outro felino

Um grupo de estudantes do ensino médio flagrou o nascimento de uma onça-pintada em um zoológico localizado em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (22). O momento foi registrado em um vídeo (veja acima), que mostra ainda que o filhote, após ser lambido pela mãe, foi abocanhado por outro animal, começando uma perseguição entre os felinos para ter a cria de volta. A administração do zoológico nega os fatos. Nesta quarta-feira (23), o Instituto do Meio Ambiente do Espírito Santo (Iema) informou que o filhote está vivo , recebendo cuidados e sendo amparado pela mãe.

As imagens foram registradas pela estudante Gabriely Lima Murça, de 17 anos, que estava em um passeio escolar com outros 45 alunos da Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francisca Peixoto Miguel, localizada em Serra Dourada II, na Serra , Grande Vitória.

O vídeo começa mostrando as onças juntas. Em um dado momento, um dos jovens acha que um dos animal vai urinar, mas eles parecem se estranhar entre si e logo é possível ver o filhotinho no chão. Logo em seguida, uma das jovens fala: "O que é isso? Tem um bicho ali. Ah, nasceu um filhotinho".

Os estudantes, então, ficam eufóricos e dão zoom na imagem, aproximando o enquadramento do filhote que nasceu e está sendo lambido pela mãe. Nesse momento, um dos machos se aproxima lentamente e abocanha o filhote, levando-o para longe da mãe.

Um grupo de estudantes do ensino médio flagrou o nascimento de uma onça-pintada em um zoológico localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Reprodução

As imagens mostram ainda uma perseguição entre os felinos. A mãe vai em direção ao macho, que está com o filhote na boca para tentar tê-lo de volta.

Proprietária pede para alunos apagarem o vídeo

O passeio foi organizado pelo professor de Biologia da escola, Lucas Vale. Segundo o docente, os estudantes saíram da Serra por volta de 7h e chegaram ao zoológico por volta das 9h, como o previsto no documento autorizado pela Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu).

"Quando o passeio terminou, por volta das 11h, a guia liberou os estudantes para ficarem nas áreas livres. Um grupo de aluno conseguiu capturar o momento em que o filhote nasceu e também gravou quando o filhote foi abocanhado por um macho" Lucas Vale - Professor de Biologia

g1ES que sabe que o nascimento de uma O professor, que já estagiou no zoológico, disse aoque sabe que o nascimento de uma onça-pintada é raro na natureza, ainda mais em um zoológico.

"Os estudantes chamaram a guia, que, em primeiro momento, disse que não sabia que a onça-pintada estava prenha. Logo depois, a dona do zoológico também se aproximou, deu uma desconversada, mas ficou claro que eles não sabiam também" Lucas Vale - Professor de Biologia

O professor destacou ainda que, após a situação, a dona do zoológico pediu insistentemente que os estudantes enviassem o vídeo para ela. Em seguida, ela chamou o docente para conversar em particular.

"Sei que as fêmeas quando estão prenhas devem ser separadas justamente devido à preservação da espécie. Senti que a dona do zoológico percebeu isso e ficou preocupada. Ela tentou me convencer a pedir os alunos para apagassem os vídeos. Eu fui até os estudantes e disse para eles não apagarem, que eles podiam fazer o que quisessem" Lucas Vale - Professor de Biologia

Mesmo no final do passeio, quando a maioria dos estudantes já estava dentro do ônibus para retornar para a Grande Vitória, o professor disse que a proprietária do zoológico continuou assediando os estudantes para apagarem o vídeo.

"Eu vi que a situação estava fora da normalidade. Na saída, quando ela assediou novamente os estudantes, precisei ser mais incisivo e dizer que não estava gostando da atitude dela e que os jovens, sendo eles a maioria menor de idade, estavam sob minha responsabilidade. Nesse caso, para ela falar comigo" Lucas Vale - Professor de Biologia

Documento da escola sobre a visita técnica e pedagógica no Zoológico, em Marechal Floriano, no ES nesta terça-feira (22) — Foto: Reprodução Crédito: Reprodução

Caso envolvendo filhote de onça é raro

De acordo com o professor de Biologia e mestre em Ciência Florestal, Edson Valpassos, o caso registrado pelos estudantes é realmente raro.

"O caso é raro, principalmente do ponto de vista da documentação. Fazer um registro de um caso como esse não é inusitado, pois acontece na natureza. Mas é raro de ter esse registro, ainda mais por se tratar de um felino que está em extinção" Edson Valpassos - Professor de Biologia

O docente disse ainda que as imagens registradas pelo estudante expõem ainda outros aspectos: a gestão administrativa e a responsabilidade das pessoas, com o animal sob custódia.

"Foi autorizada a existência do zoológico? Foram estabelecidas condicionantes para a manutenção do zoológico? Essa gestação era previsível?" Edson Valpassos - Professor de Biologia

Para o professor, o técnico responsável deveria ter observado a mudança de comportamento da onça para afastá-los dos adultos machos.

"Caso esteja na natureza, a prenha não precisa ser separada dos machos, pois ela vai procurar um local para ter o bebê. Mas, quando está um ambiente confinado, é necessária uma preparação para o nascimento desse filhote. O macho, muitas vezes, tem o seguinte comportamento: se o filho não é dele, vai tentar matá-lo" Edson Valpassos - Professor de Biologia

O professor explicou ainda que, quando o macho não mata o filhote para voltar a ter a atenção da fêmea, os felinos podem ter uma sensação de superpopulação, causando um disputa entre os animais.

"Quando estão confinados, esse tipo de estresse atinge o comportamento de todas as espécies, principalmente dos mamíferos. É muito provável que o macho tenha tentado matar o filhote, mas só a administração do zoológico pode esclarecer os fatos, dar as informações adequadas, quem é macho, quem é fêmea, até para prestar conta junto aos órgãos competentes" Edson Valpassos - Professor de Biologia

O que diz administração do zoológico

Apesar de os professores e estudantes confirmarem que o vídeo foi gravado nesta terça-feira (22) durante a visita ao zoológica, a proprietária do espaço, Rosângela Vieira, negou a procedência do vídeo e disse que não sabe quando as imagens foram gravadas.

O que diz o Iema

O g1ES questionou o Instituto do Meio Ambiente do Espírito Santo (Iema) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para saber sobre fiscalização no local, se o zoológico está com a documentação em dia e correta, se o nascimento do animal chegou a ser comunicado e como são os procedimentos para que devem ser adotados quando animais em confinamento se reproduzem.

O Iema enviou uma nota na noite desta terça-feira em que afirmou que não foi havia sido informado pelo zoológico do nascimento e que uma equipe iria até o local na manhã desta quarta-feira (23) até o local para averiguar a situação. Na tarde desta quarta (23), o órgão retornou, por nota, afirmando que a equipe foi até o o zoológico para apurar o ocorrido. No local, os agentes que o filhote da onça está vivo e sendo cuidado e alimentado pela mãe. A fêmea e o filhote estão em uma estrutura separada das demais onças e sendo observados, visto que o animal está estressado e a situação exige o mínimo de contato possível no momento.

O Iema ressalta que foi comunicado do fato apenas no final da noite desta terça-feira (22) e que zoológico está autorizado a funcionar, sendo vistoriado periodicamente pela equipe de Fauna do Iema.

O Ibama ainda não respondeu a reportagem.

CPI vai investigar caso

Na tarde desta quarta-feira (23), a CPI dos maus-tratos contra os animais da Assembleia Legislativa do ES informou que vai apurar o caso e convocar os proprietários do zoológico em Marechal Floriano para prestar esclarecimentos.

"A CPI considera que houve uma negligência do zoológico. Afinal, havia uma onça prestes a parir vivendo com outros animais da mesma espécie. Isso não pode acontecer. Precisamos verificar se esses bichos recebem cuidados veterinários periódicos e as condições do local", afirmou a presidente da CPI dos maus-tratos contra os animais, a deputada estadual, Janete de Sá.