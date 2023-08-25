Por que filhote de onça foi abocanhado por outro felino após nascer

O biológico Daniel Motta explica que os machos têm algumas razões para esse comportamento devido ao instinto. Uma delas é o fato de dividir o mesmo espaço com "concorrentes". “Como há diferentes machos convivendo juntos, o animal pode achar que o filhote não é dele e quer eliminar o filho do outro. É concorrência.”

De acordo com ele, isso está ligado a uma questão de hierarquia. Assim, a geração do outro não cresce. A disputa por atenção também se torna um problema, uma vez que a mãe agora tem um outro ser para cuidar.

Além dos critérios de competição, o animal tem uma reação de proteção em casos de proximidade com seres humanos. Esse pode ter sido um dos motivos do caso ocorrido na terça-feira, já que havia pessoas em volta.

"O ideal é distanciar das pessoas. Pode ter sido uma consequência de estar ali no meio dos outros" Daniel Motta - Biológo

‘Não devemos culpar o animal’

O biológo Daniel Motta explicou ser normal essa atitude, tanto dentro de um cativeiro quanto na natureza. A diferença é que, em um habitat natural, a fêmea já procura um local para se isolar quando percebe que o filhote vai nascer.

Como dentro de um espaço fechado, convivendo com outros animais, ela não consegue se isolar por conta própria, os profissionais têm a responsabilidade de separar a fêmea do restante do grupo.

"Não devemos culpar o animal. Ali, a responsabilidade era de alguém já monitorar e colocá-la em outros espaços. Não sei se ali havia outros machos, mas, se sim, a separação deveria ter sido feita" Daniel Motta - Biológo

'Sequestro' por fêmeas

Apesar de ser mais comum o relato de casos de machos tirando o bebê da mãe, existem também casos envolvendo fêmeas. Algumas acabam roubando os filhotes logo no nascimento, até mesmo de outras espécies.

Pode até ocorrer o "sequestro" do filhote para se alimentar. Porém há vários relatos, dentro da biologia, de que a fêmea acaba criando o filhote como parte do grupo.

Inicialmente, a administração do zoológico havia negado a procedência do vídeo e o nascimento do filhote. No entanto, na tarde desta quarta-feira (23), o estabelecimento divulgou uma nota informando o nascimento de uma onça-pintada.

"Ressaltamos ainda que recebemos a vistoria do órgão ambiental responsável, Iema, que constatou que os animais estão recebendo os devidos cuidados", informou a nota.

De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a fêmea e o filhote estão em uma estrutura separada das demais onças e sendo observados, visto que o animal está estressado e a situação exige o mínimo de contato possível no momento.