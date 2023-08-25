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'Ataque' filmado

Por que filhote de onça foi abocanhado por outro felino após nascer

Especialista apresenta motivos que podem explicar comportamento de animal registrado no zoológico de Marechal Floriano
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 ago 2023 às 10:05

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 10:05

Disputa por atenção, dúvida sobre a paternidade e eliminação de adversários são algumas das explicações para o "ataque" a um filhote de onça-pintada no zoológico de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O vídeo do caso tomou conta das redes sociais na última terça-feira (22). Isso porque, após o filhote nascer e estar sendo lambido pela mãe, outro felino macho se aproxima, abocanha o bichinho e sai correndo
O biológico Daniel Motta explica que os machos têm algumas razões para esse comportamento devido ao instinto. Uma delas é  o fato de dividir o mesmo espaço com "concorrentes". “Como há diferentes machos convivendo juntos, o animal pode achar que o filhote não é dele e quer eliminar o filho do outro. É concorrência.”
De acordo com ele, isso está ligado a uma questão de hierarquia. Assim, a geração do outro não cresce. A disputa por atenção também se torna um problema, uma vez que a mãe agora tem um outro ser para cuidar.

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Além dos critérios de competição, o animal tem uma reação de proteção em casos de proximidade com seres humanos. Esse pode ter sido um dos motivos do caso ocorrido na terça-feira, já que havia pessoas em volta.
"O ideal é distanciar das pessoas. Pode ter sido uma consequência de estar ali no meio dos outros"
Daniel Motta - Biológo

‘Não devemos culpar o animal’

O biológo Daniel Motta explicou ser normal essa atitude, tanto dentro de um cativeiro quanto na natureza. A diferença é que, em  um habitat natural, a fêmea já procura um local para se isolar quando percebe que o filhote vai nascer.
Como dentro de um espaço fechado, convivendo com outros animais, ela não consegue se isolar por conta própria, os profissionais têm a responsabilidade de separar a fêmea do restante do grupo.
"Não devemos culpar o animal. Ali, a responsabilidade era de alguém já monitorar e colocá-la em outros espaços. Não sei se ali havia outros machos, mas, se sim, a separação deveria ter sido feita"
Daniel Motta - Biológo

'Sequestro' por fêmeas

Apesar de ser mais comum o relato de casos de machos tirando o bebê da mãe, existem também casos envolvendo fêmeas. Algumas acabam roubando os filhotes logo no nascimento, até mesmo de outras espécies.
Pode até ocorrer o "sequestro" do filhote para se alimentar. Porém há vários relatos, dentro da biologia, de que a fêmea acaba criando o filhote como parte do grupo.
Inicialmente, a administração do zoológico havia negado a procedência do vídeo e o nascimento do filhote. No entanto, na tarde desta quarta-feira (23), o estabelecimento divulgou uma nota informando o nascimento de uma onça-pintada.
Segundo informou o estabelecimento, mãe e filhote passam bem e estão sendo monitorados pela equipe.
"Ressaltamos ainda que recebemos a vistoria do órgão ambiental responsável, Iema, que constatou que os animais estão recebendo os devidos cuidados", informou a nota.
De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a fêmea e o filhote estão em uma estrutura separada das demais onças e sendo observados, visto que o animal está estressado e a situação exige o mínimo de contato possível no momento.
O Iema ressaltou ainda que foi comunicado do fato apenas no final da noite desta terça (22). O zoológico está autorizado a funcionar e é vistoriado periodicamente pela equipe de fauna do Iema.

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