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Momento fofura

Oncinha abocanhada por outro felino ganha 'carinho' da mãe em zoológico do ES; assista

Filhotinho nasceu na terça-feira (23) e chegou a ser levado por outra onça. Instituto do Meio Ambiente do Espírito Santo (Iema) acompanha os animais em Marechal Floriano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2023 às 16:20

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 16:20

Após o susto quando um filhote de onça foi abocanhado por outro animal na terça-feira (23), a pequena oncinha passa bem e já está recebendo muito carinho da mãe. Um vídeo (veja acima) mostra o momento de amor entre mãe e filhote no zoológico de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo.
O vídeo foi  cedido pela administração do local ao Instituto do Meio Ambiente do Espírito Santo (Iema), que está acompanhando os animais, nesta quinta-feira (24).
Nas imagens da câmera localizada logo acima do ninho feito pela mãe, é possível ver o animal lambendo o filhote pretinho. A onça também "faz um carinho" com a pata no recém-nascido.
O órgão informou que só foi avisado após o nascimento do filhote na terça. Equipes foram até o local na manhã de quarta-feira e desde então os felinos são monitorados. Ainda segundo o órgão, o zoológico não sabia que a onça estava esperando um filhote.
Inicialmente, a administração do zoológico havia negado a procedência do vídeo e o nascimento do filhote. No entanto, na tarde desta quarta-feira (23), o estabelecimento divulgou uma nota informando o nascimento de uma onça-pintada.
Segundo o comunicado, mãe e filhote passam bem e são monitorados pela equipe do zoológico. 
Ressaltamos ainda que recebemos a vistoria do órgão ambiental responsável, o Iema, que constatou que os animais estão recebendo os devidos cuidados", informou.

Estudantes registraram nascimento

As imagens foram registradas pela estudante Gabriely Lima Murça, de 17 anos, que estava em um passeio escolar com outros 45 alunos da Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francisca Peixoto Miguel, localizada em Serra Dourada II, na Serra, Grande Vitória.
O vídeo começa mostrando as onças juntas. Em um dado momento, um dos jovens acha que um dos animal vai urinar, mas eles parecem se estranhar entre si e logo é possível ver o filhotinho no chão.
Logo em seguida, uma das jovens fala: "O que é isso? Tem um bicho ali. Ah, nasceu um filhotinho".
Os estudantes, então, ficam eufóricos e dão zoom na imagem, aproximando o enquadramento do filhote que nasceu e está sendo lambido pela mãe. Neste momento, um dos machos se aproxima lentamente e abocanha o filhote, levando-o para longe da mãe.
As imagens mostram ainda uma perseguição entre os felinos. A mãe vai em direção ao macho, que está com o filhote na boca para tentar tê-lo de volta.
Por Viviann Barcelos e Viviane Lopes, g1 ES.

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