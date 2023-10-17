Orquídea ameaçada de extinção é descoberta em jequitibá centenário no ES

Uma orquídea da espécie Cattleya warneri, classificada como criticamente ameaçada de extinção no Espírito Santo, foi descoberta vivendo em um jequitibá centenário no interior de Muqui, no Sul do Estado. A planta foi avistada durante um sobrevoo com um drone pilotado por pesquisadores do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast).
A majestosa árvore fica às margens da estrada principal da localidade de Fortaleza. Isolada no pasto, ela chama a atenção de quem passa pelo trecho por seu porte e exuberância. Porém, o que mais despertou a curiosidade dos pesquisadores foi a presença de plantas epífitas (que vivem sobre outras) presas ao seu tronco e galhos.
"Encontramos ao menos quatro outras espécies de plantas dos grupos das orquídeas, araceaes, bromélias e cactos, sendo que uma delas está classificada como criticamente ameaçada de extinção no Espírito Santo"
O Monast é uma unidade de conservação estadual com área de 10.458,90 hectares de Mata Atlântica entre os municípios de Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui, todos no Sul do Espírito Santo. O órgão é gerido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).