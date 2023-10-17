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Meio ambiente

Orquídea ameaçada de extinção é descoberta em jequitibá centenário no ES

Espécie Cattleya warneri foi encontrada durante sobrevoo de drone em área próxima à unidade de conservação ambiental, no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 out 2023 às 13:33

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 13:33

Uma orquídea da espécie Cattleya warneri, classificada como criticamente ameaçada de extinção no Espírito Santo, foi descoberta vivendo em um jequitibá centenário no interior de Muqui, no Sul do Estado. A planta foi avistada durante um sobrevoo com um drone pilotado por pesquisadores do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast).
Orquídea ameaçada de extinção é descoberta em jequitibá centenário em Muqui
Orquídea ameaçada de extinção é descoberta em jequitibá centenário em Muqui Crédito: Divulgação/ Monast
A majestosa árvore fica às margens da estrada principal da localidade de Fortaleza. Isolada no pasto, ela chama a atenção de quem passa pelo trecho por seu porte e exuberância. Porém, o que mais despertou a curiosidade dos pesquisadores foi a presença de plantas epífitas (que vivem sobre outras) presas ao seu tronco e galhos.
"Encontramos ao menos quatro outras espécies de plantas dos grupos das orquídeas, araceaes, bromélias e cactos, sendo que uma delas está classificada como criticamente ameaçada de extinção no Espírito Santo"
Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) - Trecho de divulgação
O Monast é uma unidade de conservação estadual com área de 10.458,90 hectares de Mata Atlântica entre os municípios de Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui, todos no Sul do Espírito Santo. O órgão é gerido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

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