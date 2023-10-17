Orquídea ameaçada de extinção é descoberta em jequitibá centenário no ES

A majestosa árvore fica às margens da estrada principal da localidade de Fortaleza. Isolada no pasto, ela chama a atenção de quem passa pelo trecho por seu porte e exuberância. Porém, o que mais despertou a curiosidade dos pesquisadores foi a presença de plantas epífitas (que vivem sobre outras) presas ao seu tronco e galhos.