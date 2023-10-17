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Norte do ES

Pais denunciam condições precárias de transporte escolar em Linhares

Veículos fazem a linha das regiões de Córrego do Meio e Pedrolândia, até a Escola Municipal de São Sebastião, em Terra Alta, zona rural do município
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

17 out 2023 às 15:38

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 15:38

Fios estão à mostra no volante de um dos veículos de transporte escolar
Fios estão à mostra no volante de um dos veículos de transporte escolar no interior de Linhares Crédito: Leitor | Montagem A Gazeta
Os pais dos alunos da Escola Municipal de São Sebastião, localizada na comunidade de Terra Alta, zona rural de Linhares, no Norte do Estado, reivindicam melhores condições no transporte escolar dos filhos.
Os veículos, que buscam diariamente as crianças que residem nas regiões do Córrego do Meio e Pedrolândia, e levam até à unidade de ensino de Terra Alta, apresentam inúmeros defeitos. Fotos enviadas à reportagem por uma leitora de A Gazeta mostram um veículo sujo e empoeirado, com fios à mostra no volante.
Segundo a leitora, que é mãe de uma aluna da escola São Sebastião, os carros que transportam os estudantes são velhos e apresentam defeitos. A situação mais recente aconteceu há cerca de dois meses, quando, de acordo com ela, o freio de um dos veículos apresentou falhas.
"O transporte faltou freio em uma descida. Por sorte, o motorista, com sua experiência, jogou o carro para um barranco, não causando o pior", relatou a leitora de A Gazeta, que não quis ser identificada. 
Pais denunciam más condições de transporte escolar em Linhares
Transporte escolar apresenta partes enferrujadas e desprotegidas Crédito: Leitor | Montagem A Gazeta

O que diz a prefeitura

Em nota enviada à reportagem na manhã desta terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Educação de Linhares informou que a empresa contratada que faz o transporte dos alunos foi notificada e a troca do veículo efetuada na última segunda-feira (16). 
A secretaria ainda solicitou que caso pais ou responsáveis identifiquem irregularidades nos veículos, devem entrar em contato com o setor de Transporte Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, no telefone (27) 98132-0176, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

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