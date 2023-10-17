Pais denunciam condições precárias de transporte escolar em Linhares

Fios estão à mostra no volante de um dos veículos de transporte escolar no interior de Linhares Crédito: Leitor | Montagem A Gazeta

Os pais dos alunos da Escola Municipal de São Sebastião, localizada na comunidade de Terra Alta, zona rural de Linhares , no Norte do Estado, reivindicam melhores condições no transporte escolar dos filhos.

Os veículos, que buscam diariamente as crianças que residem nas regiões do Córrego do Meio e Pedrolândia, e levam até à unidade de ensino de Terra Alta, apresentam inúmeros defeitos. Fotos enviadas à reportagem por uma leitora de A Gazeta mostram um veículo sujo e empoeirado, com fios à mostra no volante.

Segundo a leitora, que é mãe de uma aluna da escola São Sebastião, os carros que transportam os estudantes são velhos e apresentam defeitos. A situação mais recente aconteceu há cerca de dois meses, quando, de acordo com ela, o freio de um dos veículos apresentou falhas.

"O transporte faltou freio em uma descida. Por sorte, o motorista, com sua experiência, jogou o carro para um barranco, não causando o pior", relatou a leitora de A Gazeta, que não quis ser identificada.

Transporte escolar apresenta partes enferrujadas e desprotegidas Crédito: Leitor | Montagem A Gazeta

O que diz a prefeitura

Em nota enviada à reportagem na manhã desta terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Educação de Linhares informou que a empresa contratada que faz o transporte dos alunos foi notificada e a troca do veículo efetuada na última segunda-feira (16).