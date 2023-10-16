Confira a lista das escolas do ES com melhor desempenho no Enem 2022

Os alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria obtiveram, em média, nota 700,97 do total de 1000 — a 42ª maior pontuação no Brasil, segundo o estudo. O levantamento, que faz parte da pesquisa “Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem”, promovida pela edtech AIO Educação, também apontou as 10 instituições de ensino com os melhores desempenhos em cada Estado.