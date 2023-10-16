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Estudo nacional

Confira a lista das escolas do ES com melhor desempenho no Enem 2022

Das 10 instituições de ensino relacionadas em levantamento a partir de dados do Inep, sete estão em Vitória e oito são da rede particular

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 16:31

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 out 2023 às 16:31
Os candidatos poderão rever as questões que caíram neste segundo dia de prova do Enem.
Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro Crédito: Fernando Madeira
Uma escola de Vitória está entre as 50 instituições de ensino com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 no país. Os dados médios foram obtidos com exclusividade pelo jornal O Globo, a partir do Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria obtiveram, em média, nota 700,97 do total de 1000 — a 42ª maior pontuação no Brasil, segundo o estudo. O levantamento, que faz parte da pesquisa “Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem”, promovida pela edtech AIO Educação, também apontou as  10 instituições de ensino com os melhores desempenhos em cada Estado.
No Espírito Santo, das escolas listadas, sete estão em Vitória e oito são instituições privadas. Confira abaixo:
Neste ano, o exame que serve como porta de entrada para a maioria das instituições de ensino superior brasileiras acontece nos dias 5 e 12 de novembro.

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