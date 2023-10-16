Confira a lista das escolas do ES com melhor desempenho no Enem 2022

Uma escola de Vitória está entre as 50 instituições de ensino com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 no país. Os dados médios foram obtidos com exclusividade pelo jornal O Globo, a partir do Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria obtiveram, em média, nota 700,97 do total de 1000 — a 42ª maior pontuação no Brasil, segundo o estudo. O levantamento, que faz parte da pesquisa “Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem”, promovida pela edtech AIO Educação, também apontou as 10 instituições de ensino com os melhores desempenhos em cada Estado.
No Espírito Santo, das escolas listadas, sete estão em Vitória e oito são instituições privadas. Confira abaixo:
Neste ano, o exame que serve como porta de entrada para a maioria das instituições de ensino superior brasileiras acontece nos dias 5 e 12 de novembro.