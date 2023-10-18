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Ilha dos Ayres

Jovem é baleado na perna durante tiroteio em Vila Velha

A vítima teria sido encontrada feriada por militares em uma lanchonete da região; nenhum suspeito foi detido após o crime
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 out 2023 às 11:20

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 11:20

Polícia / sirene
Um jovem, de 19 anos, foi baleado na perna durante um tiroteio na noite desta terça-feira (17) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha Crédito: Pexels
Um jovem, de 19 anos, foi baleado na perna durante um tiroteio na noite desta terça-feira (17) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, houve o acionamento para verificar sobre disparos de arma de fogo na região.
No local, os militares teriam sido informados que havia uma vítima baleada dentro de uma lanchonete. O jovem teria sido ferido na perna direita e foi socorrido por populares, sendo encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. O estado de saúde da vítima não foi informado.
A vítima não soube informar a autoria do crime à Polícia Militar. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil. A instituição retornou, por nota, afirmando que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A Polícia Civil ressaltou que mais informações não serão divulgadas para preservar a investigação.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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