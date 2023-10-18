Jovem é baleado na perna durante tiroteio em Vila Velha

Um jovem, de 19 anos, foi baleado na perna durante um tiroteio na noite desta terça-feira (17) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha Crédito: Pexels

Um jovem, de 19 anos, foi baleado na perna durante um tiroteio na noite desta terça-feira (17) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha . Segundo a Polícia Militar, houve o acionamento para verificar sobre disparos de arma de fogo na região.

No local, os militares teriam sido informados que havia uma vítima baleada dentro de uma lanchonete. O jovem teria sido ferido na perna direita e foi socorrido por populares, sendo encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. O estado de saúde da vítima não foi informado.

A vítima não soube informar a autoria do crime à Polícia Militar. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil. A instituição retornou, por nota, afirmando que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A Polícia Civil ressaltou que mais informações não serão divulgadas para preservar a investigação.