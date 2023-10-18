Homem encontra vizinho morto dentro de casa em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro de casa no bairro Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um vizinho da vítima ouviu os tiros na noite de terça-feira (17), mas acionou a polícia na manhã desta quarta-feira (18) quando viu a porta da casa entreaberta.
De acordo com o registro da Polícia Militar, quando chegaram ao local, uma ambulância do Samu já estava prestando atendimento ao homem de 29 anos, que não resistiu aos ferimentos.
O vizinho, que morava no segundo andar, disse que, por volta das 22h30, dessa terça-feira (17), ouviu disparos de arma de fogo e hoje, ao descer para deixar o lixo na rua, percebeu que o portão pequeno da casa estava aberto e que a porta da casa debaixo estava entreaberta.
Neste momento, viu, entre a abertura da porta, o vizinho caído e com sangue ao redor do corpo. Imediatamente, ele acionou o Ciodes. No imóvel, segundo a polícia, havia algumas munições, pedras de crack e uma bucha de maconha.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.