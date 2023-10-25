Detran|ES faz alerta sobre golpe de leilão de veículos em site falso

Criminosos começaram a usar um site falso do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) para praticar golpes. Segundo a instituição, um falso leilão passou a ser divulgado por meio do link https://detran.leiloes-es.org/home/, que não pertence aos domínios do órgão. O Detran|ES soube do crime nesta quarta-feira (25) e fez um alerta para a população.
No endereço eletrônico, constam informações de leilões passados e de um novo marcado para o dia 23 de outubro. Todos os dados, no entanto, são falsos. Um boletim de ocorrência já foi feito na Polícia Civil para retirar o site do ar, conforme afirmou a instituição,
O Detran|ES destacou que todos os leilões que realiza são virtuais e também devem ser consultados exclusivamente no site oficial, na área de Editais de leilão de veículos (Detran). Informou ainda que, no momento, não há edital de leilão aberto pela instituição.
A instituição orientou ainda que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo nunca dê um lance sem inspecioná-lo antes. O correto é aguardar a abertura do edital, que é amplamente divulgado, devendo acessar o site do Detran|ES e agendar uma vistoria no veículo que, por ventura, esteja interessado. Além disso, o órgão acrescenta que essa vistoria somente é realizada no Pátio Central do Detran|ES, que fica localizado no município da Serra.
Qualquer suspeita de golpe pode ser denunciada por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].