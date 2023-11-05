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Crime

Chefe da Polícia Civil do ES é vítima de golpe do WhatsApp e faz alerta

Em rede social, José Darcy Arruda compartilhou que criminosos estão usando número com imagem do delegado para aplicar golpe
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 nov 2023 às 10:40

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 10:40

Delegado da Polícia Civil José Darcy Arruda
Delegado da Polícia Civil José Darcy Arruda Crédito: Divulgação PCES
São cada vez mais comuns os casos de criminosos que se passam por um familiar próximo ou conhecido de alguém para aplicar golpes. Pegam uma foto, colocam em um aplicativo de mensagens, geralmente o WhatsApp, e tentam enganar as vítimas. A ousadia dos criminosos, dessa vez, foi um pouco além: estavam tentando se passar pelo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES)José Darcy Santos Arruda.
O alerta foi feito pelo próprio chefe da PC, em um post, no Instagram. "Amigos, infelizmente, criminosos estão utilizando minhas fotos para cometer diversos tipos de golpes. Peço que denunciem e registrem ocorrências para identificarmos essas pessoas. Já estou tomando providências, e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) já está investigando.", diz a legenda da publicação. Por fim, ele ainda deixa um alerta. "Obrigado e, por favor, tenham muito cuidado", finaliza. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). De acordo com a PC, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

Não é a primeira vez

Em março deste ano, José Darcy Santos Arruda já havia ido às redes sociais alertar aos seguidores suas fotos estvam sendo usadas para aplicar golpes. Na época, ele escreveu "novamente estão usando minha foto para prática de golpe", dando a entender que isso já aconteceu outras vezes. 
A reportagem questionou à PCES se algum envolvido no caso de março foi preso, porém, a polícia não deu nenhum retorno sobre o desfecho das investigações daquela época.
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