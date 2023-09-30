Polícia Civil faz operação contra suspeitos de golpe milionário Crédito: Reprodução

Polícia Civil , através da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas e da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco), realizou na madrugada de sexta-feira (29) uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra seis alvos investigados por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

TV Gazeta. Não há informações sobre as cidades onde os mandados foram cumpridos. Esses suspeitos teriam, juntos, aplicado golpes em todo o Espírito Santo resultando em prejuízo estimado em cerca de R$ 500 milhões. A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem da. Não há informações sobre as cidades onde os mandados foram cumpridos.

Foram apreendidos mais de R$ 60 milhões em cheques, R$ 11 mil em dinheiro, um rifle calibre 22, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, além de diversas notas promissórias e aparelhos telefônicos.

A Justiça determinou, ainda, o bloqueio de R$ 7 milhões em veículos dos investigados que estarão disponíveis para ressarcimento das vítimas.

As investigações prosseguirão para verificar o real prejuízo gerado nos golpes aplicados, assim como para recuperar os valores obtidos pela organização criminosa.