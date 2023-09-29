Polícia Civil incinera drogas apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra policiais incinerando drogas apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O vídeo foi feito na última quarta-feira (27) e corresponde ao material apreendido ao longo de todo ano pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Municipal.

"É uma grande quantidade de drogas, dois cofres abarrotados [...] O objetivo é tirar de vez as drogas do convívio da sociedade"

O delegado explica que, antes da destruição, os entorpecentes são todos periciados. “Existe a contraprova, para se, eventualmente, a defesa solicitar um novo laudo, e depois então essa droga não tem por que existir. O caminho dela natural, previsto em lei, é a destruição e a incineração”, explicou.