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Polícia Civil incinera drogas apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim

Material destruído foi apreendido ao longo do ano e incinerado na última quarta-feira (27) no Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 20:49

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 20:49

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra policiais incinerando drogas apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O vídeo foi feito na última quarta-feira (27) e corresponde ao material apreendido ao longo de todo ano pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Municipal.
"É uma grande quantidade de drogas, dois cofres abarrotados [...] O objetivo é tirar de vez as drogas do convívio da sociedade"
Felipe Vivas  - Delegado da Polícia Civil em Cachoeiro 
O delegado explica que, antes da destruição, os entorpecentes são todos periciados. “Existe a contraprova, para se, eventualmente, a defesa solicitar um novo laudo, e depois então essa droga não tem por que existir. O caminho dela natural, previsto em lei, é a destruição e a incineração”, explicou.
*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

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