Leilão de veículos da Polícia Civil já pode receber lances

Quem ficou interessado no leilão das viaturas da Polícia Civil deve ficar atento. Foi publicado nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial, o edital para o 1º leilão de viaturas da instituição, organizado pela Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).
Os lances já podem ser realizados por meio do site www.emleilao.com.br. A data de encerramento dos lances será no dia 7 de outubro, às 9 horas. A visitação aos veículos vai acontecer no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizado em Jardim América, Cariacica, e poderá ser feita entre os dias 2 e 6 de outubro.
Serão leiloados veículos que foram utilizados como viaturas caracterizadas (que são descaracterizadas para o leilão), bem como viaturas descaracterizadas, que são os veículos empregados para investigações policiais e serviços administrativos.