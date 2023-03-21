Criminosos usam foto de delegado-geral da Polícia Civil para aplicar golpes

Criminosos estão usando a foto do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda, para se passar por ele e aplicar golpes. O caso foi denunciado pelo próprio delegado nas redes sociais.
De acordo com José Darcy, os criminosos capturaram uma foto dele no Facebook, criaram um WhatsApp com essa foto e passaram a aplicar os golpes utilizando seu nome e foto.
“Já estamos providenciando o bloqueio da referida conta e a investigação segue com a crimes cibernéticos”, disse o delegado-geral.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.