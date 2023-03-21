Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Golpe

Criminosos usam foto de delegado-geral da Polícia Civil para aplicar golpes

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, informou por meio das redes sociais que criminosos estavam usando sua foto em WhatsApp para aplicar golpes
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 mar 2023 às 19:54

Publicado em 21 de Março de 2023 às 19:54

Criminosos estão usando a foto do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda, para se passar por ele e aplicar golpes. O caso foi denunciado pelo próprio delegado nas redes sociais.
De acordo com José Darcy, os criminosos capturaram uma foto dele no Facebook, criaram um WhatsApp com essa foto e passaram a aplicar os golpes utilizando seu nome e foto.
“Já estamos providenciando o bloqueio da referida conta e a investigação segue com a crimes cibernéticos”, disse o delegado-geral.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

Veja Também

Por vingança, motociclista faz denúncia falsa e acaba indiciado no ES

Suspeito de matar esposa a facadas é preso em São Gabriel da Palha

Assembleia do ES cria custeio de viagem ao exterior na véspera de ida à Europa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Golpe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados