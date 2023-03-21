Suspeito de matar esposa a facadas é preso em São Gabriel da Palha

Francisco da Costa de 55 anos, suspeito de matar a esposa Leonora dos Santos, de 31 anos, na manhã do último domingo (19) em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um homem identificado como Francisco da Costa, de 55 anos, suspeito de matar a esposa na manhã do último domingo (19) no bairro São Sebastião, em São Gabriel da Palha , Região Noroeste do Espírito Santo , foi preso nesta terça-feira (21). Leonora dos Santos, de 31 anos, foi morta durante uma briga do casal.

O suspeito foi preso assim que compareceu à delegacia pela manhã. De acordo com o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Ricardo de Oliveira Barbosa, havia um mandado de prisão temporária pelo crime de feminicídio.

O casal tinha dois filhos, um de 7 e outro de 10 anos, que estavam dentro de casa, porém não viram o crime ocorrer.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN). O caso seguirá sob investigação da delegacia.

O crime

No dia do crime, a irmã do suspeito acionou a Polícia Militar informando que recebeu uma ligação dele dizendo que agrediu a mulher para se defender, após ela tentar feri-lo com faca durante uma briga.

"Segundo o relato da irmã do suspeito, para se defender, ele revidou a agressão e feriu a mulher. A vítima foi encontrada em um cômodo da casa. O Samu foi acionado e constatou o óbito da mulher", narrou a PM.