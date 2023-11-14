O drama de mãe que vive à procura do filho há 4 meses na Serra

A família de Carlos Daniel Ferreira Dias, de 21 anos, vive há quatro meses a angústia de não saber onde está o jovem. Segundo a mãe dele, a diarista Ana Paula Ferreira, o jovem teria saído de casa no dia 13 de julho, no bairro Planalto Serrano, na Serra
, para ajudar um amigo e desapareceu.
A mãe narra que o colega chegou à residência da família por volta das 15h30 e pediu ajuda para realizar uma mudança. Carlos saiu ali mesmo, sem camisa, usando apenas calça jeans e chinelos brancos. "Ele tinha acabado de acordar quando esse menino apareceu. O Carlos não queria ir, mas o amigo insistiu muito, e ele foi. Os dois entraram em um carro branco. Isso nunca aconteceu antes. Quando saía, sempre voltava", contou Ana Paula.
Procurada pela reportagem de A Gazeta
, a Polícia Civil
informou apenas que o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas e segue sob investigação.