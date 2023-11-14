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Desaparecidos

O drama de mãe que vive à procura do filho há 4 meses na Serra

O desaparecimento de Carlos Daniel Ferreira Dias já foi noticiado em A Gazeta, mas, apesar das investigações policiais, mãe continua sem informações
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 nov 2023 às 13:50

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 13:50

A família de Carlos Daniel Ferreira Dias, de 21 anos, vive há quatro meses a angústia de não saber onde está o jovem. Segundo a mãe dele, a diarista Ana Paula Ferreira, o jovem teria saído de casa no dia 13 de julho, no bairro Planalto Serrano, na Serra, para ajudar um amigo e desapareceu.
A mãe narra que o colega chegou à residência da família por volta das 15h30 e pediu ajuda para realizar uma mudança. Carlos saiu ali mesmo, sem camisa, usando apenas calça jeans e chinelos brancos. "Ele tinha acabado de acordar quando esse menino apareceu. O Carlos não queria ir, mas o amigo insistiu muito, e ele foi. Os dois entraram em um carro branco. Isso nunca aconteceu antes. Quando saía, sempre voltava", contou Ana Paula.
Carlos Daniel Ferreira Dias, morador da Serra que desapareceu em julho de 2023
Carlos Daniel Ferreira Dias, morador da Serra que desapareceu em julho de 2023 Crédito: Arquivo da família

Investigações

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou apenas que o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas e segue sob investigação. 

Ajude a polícia

► Quem tiver qualquer informação que auxilie a polícia em investigações pode ser repassada pelo número de telefone do Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

► Quem preferir, pode encaminhar as informações pelo site do Disque-Denúncia

► A família também disponibilizou um tefefone de contato para receber informações: (27) 98858-6422

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