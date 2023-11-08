Gari sai de Nova Venécia para perícia médica em Vila Velha e desaparece

Paulo Sérgio Gastaldi, de 49 anos, morador de Nova Venécia, está desaparecido desde o último dia 1º Crédito: Arquivo pessoal

O gari Paulo Sérgio Gastaldi, de 49 anos, morador de Nova Venécia, está desaparecido desde o último dia 1º após ir até Vila Velha para fazer uma perícia médica. Familiares e amigos estão à procura dele e pedem ajuda. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o desaparecido se deslocou até a Grande Vitória em um ônibus do próprio município. No entanto, ele não retornou no horário definido e até agora há informações sobre o paradeiro.

Maria da Penha Aparecida Gastaldi, irmã de Paulo, contou à reportagem de A Gazeta que ele estava com o braço quebrado. “Ele era contratado pela prefeitura para varrer as ruas e tinha ido até o INSS, pois iria retornar ao trabalho após um afastamento. Estamos desesperados. Fomos em vários lugares, hospitais, IML, mas nada até agora. Morto ou vivo, temos que encontrar ele”, desabafou a irmã.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações sobre o caso estão em andamento e até o momento o desaparecido não foi encontrado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.