Mães vivem dias de angústia na busca por filhos desaparecidos no ES

Meisson Wellner Batista e Wedner Augusto Souza Crédito: Acervo Pessoal

Duas mães vivem dias de angústia na busca pelos filhos. Luciana Batista, de 46 anos, e Genezi de Souza, de 64, não se conhecem, mas são ligadas por uma triste coincidência da vida.

O filho de Luciana, Meisson Wellner Batista, de 19 anos, foi visto pela última vez ao sair de casa para trabalhar no dia 19 de setembro, no bairro Santana, em Cariacica . Ele saiu de casa com um colega de trabalho.

Segundo Luciana, o filho nunca ficou tanto tempo fora de casa e pede ajuda para qualquer um que tenha informações sobre Meisson. O número de contato da família é (27) 99608-9453.

Meisson Wellner Batista Crédito: Acervo Pessoal

Busca por filho há dois anos

Wedner Augusto Souza Crédito: Acervo Pessoal

Genezi de Souza mora em São Paulo, mas busca pelo filho Wedner Augusto Souza, de 43 anos, que saiu da casa do pai, em Serra Dourada II, em março de 2021 e nunca mais foi encontrado.

Segundo ela, o filho é viciado em drogas desde os 13 anos, mas ficou um tempo sem usar os entorpecentes. Ele saiu de São Paulo para morar no Espírito Santo com o pai, acabou não resistindo ao vício e teve uma recaída. Ela só quer encontrar o filho e, quando está no Estado, passa dias colocando cartazes com a foto do homem nas principais avenidas da Serra.

Ela pede que qualquer um que tenha informações sobre o filho entre em contato por meio do (11) 91140-8957 ou (27) 99819-9780.

Os desaparecimentos são investigados pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD).