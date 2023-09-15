Família pede ajuda para encontrar lavrador que desapareceu em Pancas

Desaparecimento do lavrador Silvio de Freitas já completou nove dias Crédito: Acervo Pessoal

Há quase dez dias, a família de Silvio de Freitas, de 48 anos, vive a angústia de não ter notícias do paradeiro dele. O lavrador foi visto pela última vez no dia 6 deste mês, no distrito de Vila Verde, em Pancas , na região Noroeste do Espírito Santo, onde mora com os pais.

Segundo a sobrinha do lavrador, a empresária Jamilli de Freitas, de 32 anos, pertences pessoais dele foram encontrados pela região.

"Meu tio saiu de casa durante a madrugada do dia 6 para o 7 e deixou o quarto todo arrumado. Ninguém o viu mais. Uma família encontrou as coisas dele e entregou para a gente. Na embornal [uma espécia de bolsa] ele carregava remédios, um talão de energia e outros objetos. Também encontraram o par de chinelos dele e a lanterna ainda estava no chão, ligada", contou.

Jamilli afirmou ainda que não consegue confirmar a roupa que Silvio usava no dia, mas que possivelmente ele estava vestindo uma calça mostarda e uma blusa xadrez. O tio, de acordo com ela, também possui dificuldades para andar.

Silvio de Freitas tem 48 anos e é lavrador no município de Pancas Crédito: Acervo Pessoal

"Eles [os pais do homem desaparecido] não estão conseguindo comer nada. Minha tia, que é especial, também mora com meus avôs, e montamos uma rede de apoio para nos fortalecer. Estão bem debilitados mesmo. Muito difícil", disse.