Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desaparecidos

Garota de 15 anos desaparece após ir passar férias com parentes na Serra

Mãe da adolescente disse não ter retorno de mensagens e ligações da filha desde o dia 29 de agosto; jovem é de Cariacica e estava na casa de parentes paternos na Serra
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 set 2023 às 17:56

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 17:56

Atualização

25/09/2023 - 3:39
Em meados de setembro, a jovem foi localizada na Serra e, segundo a família, passa bem. Outras informações não foram repassadas. O nome e a foto dela foram retirados da publicação.
Uma adolescente de 15 anos ficou desaparecida por cerca de 20 dias após passar um tempo na casa de familiares no bairro Macafé, na Serra. A cuidadora de idosos que é mãe dela disse não tinha retorno de mensagens e ligações da filha desde o dia 29 de agosto.
A jovem morava com a mãe em Cariacica, mas foi viver com os parentes paternos durante as férias e combinou de voltar dia 18 de agosto. Ela não voltou, mas continuou mandando mensagens para a mãe como se estivesse com os parentes. Ela chegou a enviar um pedido de Pix um pouco antes de parar de dar notícias, mas, depois da transferência, a cuidadora percebeu constar o nome de outra pessoa no comprovante, não o da filha.
“Notei depois que era o nome de alguém desconhecido. Dias depois ela desapareceu. Já recebi chamadas e mensagens falando que viram ela em mais de um bairro em Cariacica, mas nunca consegui encontrar ela”, contou.
A cuidadora de idosos disse que chegou a entrar em contato com os parentes com quem a estudante morava, e informaram que a filha não estava mais em casa havia alguns dias.
A família registrou um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da jovem junto à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória. “Estou angustiada. Sou mãe dela e quero saber onde ela está, se está bem”, desabafou a cuidaora.
À época, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estavam em andamento.

Veja Também

Produção de motos no ano supera 1 milhão de unidades até agosto

É possível prevenir a demência?

'Era amada por todos', diz amigo de mulher encontrada morta em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados