Garota de 15 anos desaparece após ir passar férias com parentes na Serra

Atualização Em meados de setembro, a jovem foi localizada na Serra e, segundo a família, passa bem. Outras informações não foram repassadas. O nome e a foto dela foram retirados da publicação.

Uma adolescente de 15 anos ficou desaparecida por cerca de 20 dias após passar um tempo na casa de familiares no bairro Macafé, na Serra. A cuidadora de idosos que é mãe dela disse não tinha retorno de mensagens e ligações da filha desde o dia 29 de agosto.

A jovem morava com a mãe em Cariacica, mas foi viver com os parentes paternos durante as férias e combinou de voltar dia 18 de agosto. Ela não voltou, mas continuou mandando mensagens para a mãe como se estivesse com os parentes. Ela chegou a enviar um pedido de Pix um pouco antes de parar de dar notícias, mas, depois da transferência, a cuidadora percebeu constar o nome de outra pessoa no comprovante, não o da filha.

“Notei depois que era o nome de alguém desconhecido. Dias depois ela desapareceu. Já recebi chamadas e mensagens falando que viram ela em mais de um bairro em Cariacica, mas nunca consegui encontrar ela”, contou.

A cuidadora de idosos disse que chegou a entrar em contato com os parentes com quem a estudante morava, e informaram que a filha não estava mais em casa havia alguns dias.

A família registrou um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da jovem junto à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória. “Estou angustiada. Sou mãe dela e quero saber onde ela está, se está bem”, desabafou a cuidaora.